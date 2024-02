Diadema prepara Grande Dia D de Combate a Dengue

Para sensibilizar a população no enfrentamento à dengue, a Prefeitura de Diadema vai realizar, nesta sexta-feira (01/03), o Grande Dia de Combate a Dengue com ações em todos os bairros. A partir das 9h, um mutirão percorrerá a região central para atividade de casa a casa, fiscalizando moradias e estabelecimentos e orientando sobre as medidas para eliminar potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti. A ação contará ainda com o apoio de drones para inspeção de terrenos com piscinas.

O mutirão vai envolver equipes das secretarias de Meio Ambiente, Saúde, Segurança Cidadã, por meio da Defesa Civil e Guarda Civil Municipal (GCM), e demais áreas do governo.

As 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade farão ações regionalizadas e haverá atividades educativas sobre o combate ao mosquito nas escolas municipais, como confecção de cartazes, teatro e distribuição de panfletos.

“É fundamental que toda nossa população, de todas as regiões, junte-se a esse grande movimento contra a dengue, indicando que a prevenção é o melhor caminho e cada um fazendo sua parte contra a propagação da dengue em nossa querida Diadema”, ressaltou o secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Junior, reforçou a importância dessa parceria.

“Estamos fazendo mutirões de limpeza em escolas e arredores para acabar com as condições favoráveis para proliferação do mosquito, vistorias em casas e comércio, orientação e esclarecimento de dúvidas e convidamos a todos para participar. Essa é uma luta de população e poder público, juntos, no combate ao mosquito”.

A ação atende à convocação do Governo de São Paulo para 645 municípios realizarem o Dia D de Mobilização Estadual e do Ministério da Saúde para mobilização nacional de reforço das ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito no próximo sábado (02/03). Por questões logísticas, Diadema decidiu realizar o Dia D nesta sexta-feira (01/03).

Vistoria

Para se proteger do mosquito da dengue, a continuidade na vistoria dos locais dentro e ao redor da casa ou do ambiente do trabalho é fundamental. Alguns minutos por semana fazem a diferença nessa luta contra o Aedes.

Entre as principais medidas estão: não jogar lixo em terrenos baldios e vias públicas; remover pratinhos de plantas; não deixar água acumulada em lajes ou qualquer outro recipiente; manter caixa d’água sempre vedada; e lavar semanalmente bebedouros de animais. Confira o check list de locais para vistoriar em casa em https://portal.diadema.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/FolhetoDenguePMD_2024.pdf

Denúncia

A população pode denunciar sobre riscos e potenciais criadouros do mosquito por telefone (0800 7710963), whatsapp (11 40595892) e email ccz@diadema.sp.gov.br. A Administração prepara a inclusão de um novo canal de denúncia: o aplicativo Colab Diadema. Acompanhe o lançamento, em breve, no site e nas redes sociais da Prefeitura.

Sintomas

Quem apresentar sintomas sugestivos de dengue, como febre, dores de cabeça, no corpo, em articulações e atrás dos olhos, fraqueza e falta de apetite, deve procurar o serviço de saúde, tomar bastante líquido e evitar uso de medicamentos a base de ácido acetilsalicílico (AAS).

Serviço:

Grande Dia de Combate a Dengue

01 de março de 2024, sexta-feira, a partir das 9h

Concentração do mutirão na Praça Lauro Michels. Encontro das avenidas Antônio Piranga e Fábio Eduardo Ramos Esquível com a Rua Amélia Eugênia – Centro.