Diadema planta 2,3 mil mudas de árvores em junho

Na manhã deste domingo, 30 de junho, a Prefeitura de Diadema realizou plantio solidário de mudas de árvores típicas da Mata Atlântica ao longo do canteiro central da Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível e arredores. A ação é parte do programa ‘Refloresta Diadema’, criado em 2022 para ampliar a cobertura vegetal do município e que prevê plantar na cidade, ao longo de junho – quando se celebra o Mês do Meio Ambiente -, 2,3 mil mudas. A meta é, em 2024, cobrir a cidade com cerca de 6 mil mudas.

O local escolhido para o plantio neste domingo também é estratégico, já que fica no percurso do Rua da Gente, ação da administração municipal que fecha para os carros e libera para os pedestres, aos domingos e feriados, das 8h às 16h, um quilômetro da Avenida Antônio Piranga, entre os parques do Paço e dos Jesuítas. O objetivo foi criar na cidade uma nova e ampla área para caminhadas, corridas e outras atividades de esporte e lazer.

Para facilitar o acesso a essa área de lazer foi criado um grande bolsão de estacionamento de veículos na pista da Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível, ao lado do piscinão, que, inclusive, fica próximo ao local do plantio.

Como explica Wagner Feitoza, o Vaguinho, secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Diadema oferece uma série de desafios para uma administração comprometida com o meio ambiente, como a do prefeito Filippi. “Somos, de acordo com o último censo, a segunda cidade com maior adensamento populacional do país. Esse é um dos fatores que dificulta encontrar áreas que possam passar por reflorestamento. Até por isso é importante essa ação de hoje, de garantir mais cobertura verde na região do Rua da Gente”, afirma.

Para a ação solidária de plantio, além de cerca de 100 trabalhadores do Nosso Bairro Melhor – programa em que moradores passam por qualificação profissional e recebem bolsas da Prefeitura para realizar serviços de zeladoria -, munícipes puderam ajudar plantando mudas.

André Baldini/PMD

Esse foi o caso de João Fernandes de Oliveira, 64 anos. De roupa de corrida, e preparado para fazer um leve aquecimento no domingo frio, ele decidiu ajudar no plantio, e explica o porquê. “Eu gosto da natureza e quero mais árvores aqui, na cidade e no país inteiro. A gente que pratica corrida sabe que é importante ter mais verde, para respirar melhor. Eu recomento que todos ajudem a plantar essas mudas. Vou até chamar meu irmão para vir.”

Depois de também plantar uma muda, o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, agradeceu aos trabalhadores e moradores que contribuíram para a ação ambiental. “Neste domingo, com um pouquinho de frio, estamos aqui com toda a equipe do Meio Ambiente e Serviços Urbanos e o pessoal do Nosso Bairro Melhor implementando o Refloresta Diadema. Eu plantei um ipê, e quero ver essa árvore florescer, como é o lema de nossa cidade: Floresce Diadema!”

O prefeito agradeceu especificamente os participantes do programa de zeladoria e capacitação e falou sobre a importância de zelar pelas áreas verdes da região central da cidade. “Esse espaço é o cartão de visita de Diadema. E quero convidar também os trabalhadores do Nosso Bairro Melhor a vir aqui de domingo, nas vias abertas para o lazer. Tragam a família e venham curtir a cidade”, conclui.