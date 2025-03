Diadema passa a ter centro de treinamento de excelência no basquete 3×3

Diadema agora conta com um centro de treinamento de Basquete 3 x 3. Moderno e totalmente equipado, o espaço – localizado na rua Guaicurus, número 97, no bairro Conceição -, será palco de parceria inédita com a Prefeitura de Diadema. Isso porque, além de fazer do município referência para o treinamento de equipes de alto rendimento, o centro vai receber crianças da rede municipal, que vão aprender os fundamentos da modalidade no contraturno escolar de forma gratuita. No primeiro ano, cerca de 600 serão beneficiadas.

A parceria foi formalizada dia 13 de março, quando o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, recebeu em seu gabinete representantes da Federação Paulista de Basquete (FPB), MCS Marketing Esportivo – gestora do espaço -, técnicos e atletas, como Leonardo Branquinho, da Seleção Brasileira de Basquete 3×3.

O centro, que será oficialmente inaugurado no próximo sábado, 22 de março, às 10h30, com a presença do prefeito e outras autoridades, tem 2,3 mil m2 de área construída, com duas quadras oficiais, homologadas pela FIBA (Federação internacional de Basquete), tabelas laterais para treinamento, salas técnicas para análises de performance, sala para fisioterapia, recuperação muscular, massoterapia e atendimento psíquico, psiquiátrico e psicológico, vestiários masculino e feminino, sala de mídia e área administrativa.

Taka falou sobre a satisfação de firmar a parceria, que vai garantir a continuidade do esporte no município. “Diadema tem tradição nessa modalidade, basta frequentar praças e outros espaços esportivos para perceber isso. Assim, a presença desse fantástico centro de treinamento na cidade coroa e fortalece essa tradição. Ao mesmo tempo, vai possibilitar uma nova geração de praticantes, que são os alunos da rede municipal, que vão passar a frequentar o espaço.”

Com o espaço, Diadema se credencia e será a casa das principais equipes de basquete 3×3 do país.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Jefferson Nogoseki de Oliveira, o centro de treinamento vai proporcionar a Diadema uma enorme visibilidade. “Nós estamos muito felizes de poder receber o centro de treinamento, que é uma estrutura de altíssimo nível. Quero agradecer à Federação Paulista de Basquete e à MCS por terem escolhido Diadema para instalar esse equipamento, que é uma referência não só para a região do ABCD mas para todo o Estado de São Paulo. Além disso, nós vamos poder trabalhar a questão social, trazendo as crianças para dentro desse novo centro. Não tenho dúvidas, Diadema desponta, neste momento, como a capital no Estado do basquete 3 x 3”, afirma.

De acordo com Marcelo Foroni, diretor da MCS Marketing Esportivo, empresa que fará a gestão do espaço, o centro já nasce com uma dupla função. “Ele tem esse objetivo de atender o alto rendimento, abrigando a seleção brasileira e equipes adultas, que vão disputar competições nacionais e internacionais. Mas também pretende abrigar os cidadãos e a sociedade de Diadema. Vamos também fazer oficinas de cultura, de arte, e ofertar às crianças, gratuitamente, esse primeiro contato com a prática esportiva, que muitas vezes as famílias têm dificuldade para oferecer”, reforça.

Ainda segundo ele, a intenção é, aos poucos, ampliar o número de crianças da cidade atendidas.

Esporte Olímpico

Originário da cultura de rua dos Estados Unidos, o Basquete 3×3 é uma das modalidades mais novas dos Jogos Olímpicos e fez sua estreia na edição de Tóquio 2020. O esporte é uma versão reduzida do tradicional basquete e é visto como uma versão mais criativa do jogo.