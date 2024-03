Diadema passa a receber denúncias de dengue por aplicativo

A partir desta sexta-feira (01/03), o município de Diadema passa a contar com um novo canal de denúncias de criadouros ou focos do mosquito transmissor da dengue: o aplicativo Colab, que o munícipe pode ter a palma da mão, com o uso do celular. Com ele, é possível relatar à Prefeitura onde há um local de risco para proliferação do Aedes aegypti e solicitar fiscalização.

Para isso, é preciso informar um email para contato e enviar foto do foco e/ou criadouro, endereço completo com rua, número e bairro do local e adicionar informações relevantes sobre o problema. O reclamante recebe um número de protocolo para acompanhar a solução da demanda.

“Temos recebido algumas denúncias sobre potenciais criadouros no app. Agora, criamos uma categoria específica para essa informação. Os dados vão auxiliar na fiscalização e no planejamento de ações contra a dengue”, explica a gerente de relacionamento entre áreas da Secretaria de Comunicação, Vanessa Gomes.

Além do aplicativo, a população pode denunciar sobre riscos e potenciais criadouros do mosquito por telefone (0800 7710963), whatsapp (11 40595892) e email ccz@diadema.sp.gov.br.

A coordenadora da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), Nanci do Carmo, ressalta que as denúncias são importantes no mapeamento do risco, porém, a união de todos no combate ao mosquito é fundamental para prevenir a dengue. “Todo e qualquer recipiente que acumule água e possa se tornar um criadouro precisa ser removido. Por isso, é preciso criar o hábito de vistoriar a casa ou o local de trabalho a cada semana”. Conheça as principais medidas a ser adotadas em https://portal.diadema.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/FolhetoDenguePMD_2024.pdf.

Colab

O aplicativo, lançado em agosto de 2022, permite ao morador registrar demandas de zeladoria e outras áreas, além de responder enquetes com apenas alguns cliques.

Em outubro do ano passado, Diadema ganhou o Prêmio Colab 2023 na categoria Prefeitura Participativa e Engajada.

O Colab Diadema possui 5.402 usuários e, desde o lançamento do aplicativo, já foram registradas 14.159 solicitações. Dessas, 10.908 foram completamente resolvidas e as demais estão em andamento, o que representa mais de 77% de resolução das demandas.

Para fazer o download do aplicativo no seu celular, acesse a loja do aparelho ou clique nos links abaixo:

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=thirtyideas.colab_android&hl=pt_BR

Apple Store

https://apps.apple.com/br/app/colab/id609666061

Enfrentamento

Nesta sexta-feira (01/03), a Prefeitura realiza o Grande Dia de Combate a Dengue em toda a cidade, com mutirão casa a casa, orientação da população para eliminar potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, ações nos territórios das UBSs e atividades em escolas municipais, recomendado pela Secretaria do Estado da Saúde.

Ainda em fevereiro, a Administração já realizou dois mutirões contra a Dengue, nos dias 15 e 21. Outra medida importante são os mutirões de limpeza e atividade casa a casa realizados, aos finais de semana, em diversos bairros da cidade.