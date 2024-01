Diadema participará da Conferência Nacional de Educação – CONAE 2024

Depois da realização das etapas municipais, em outubro, e das etapas estaduais, em novembro, a Conferência Nacional de Educação (CONAE) será realizada entre 28 e 30 de janeiro na Universidade Federal de Brasília (UnB). A secretária de Educação de Diadema, Ana Lucia Sanches, vai participar do evento, que contará com a presença de representantes da área de Educação de todo o país, do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Ministro da Educação, Camilo Santana, e do coordenador do Fórum Nacional de Educação (FNE), Heleno Araújo, além de autoridades, representantes da sociedade civil e da comunidade acadêmica.

Promovida pelo MEC e coordenada pelo FNE, a conferência terá como tema “Plano Nacional de Educação 2024-2034: Política de Estado para garantia da educação como direito humano com justiça social, desenvolvimento socioambiental sustentável”. A expectativa é gerar diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a próxima década da educação no país, articuladas com os planos decenais de educação nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, fortalecendo a gestão democrática, a colaboração e a cooperação federativa. Os resultados das etapas estaduais e municipais vão contribuir com o diagnóstico da educação brasileira e também com diretrizes, metas e estratégias para a construção do Plano Nacional de Educação (PNE) para o período entre 2024 e 2034.

A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, afirma que Diadema compõe o novo ciclo de decisão do Governo Federal, a partir da retomada das conferências. “Aqui em Diadema realizamos a primeira etapa elaborando e selecionando propostas, que foram para a conferência intermunicipal e depois para a etapa estadual. Agora, vamos a Brasília com representantes de Diadema para a etapa nacional.”

As conferências municipais tiveram ampla participação social, com representantes de vários segmentos educacionais, órgãos do poder público, entidades, organizações e movimentos que atuam na área e em defesa da educação. O processo mostra uma construção baseada em ampla discussão, contribuições e com as mais variadas formas de mobilização e debates em todas as etapas, com participação das comunidades escolar e acadêmica, bem como dos diversos setores e segmentos que constroem a educação pública e privada, nos diferentes níveis, etapas e modalidades da educação.

“A importância da CONAE é que um planejamento para os próximos dez anos nos dá caminhos, metas e resultados a serem alcançados, visando a melhoria necessária da educação brasileira. Cada ente federado terá suas tarefas definidas e ações específicas para o cumprimento dessas metas, que foram estabelecidas e acordadas de forma democrática, inclusiva e participativa”, conclui Ana Lucia.

Saiba mais sobre a CONAE 2024

Veja a programação completa