Diadema participa do 3º Seminário Nacional de Educação integral

A secretária de Educação de Diadema, Ana Lucia Sanches, está participando do 3º Seminário Nacional de Educação Integral, que ocorre em Brasília (DF) entre 11 e 14 de novembro e reúne professores, educadores, especialistas, pesquisadores e equipes de Secretarias de Educação de todo o Brasil para discutir o tema “Educação Integral para cuidar da vida e do planeta: aprendizagens e pleno desenvolvimento em sintonia com o tempo presente”.

Ana Lucia participou, nesta terça (12) da mesa “Política da Escola em Tempo Integral: perspectivas e possibilidades em sintonia com o tempo presente a partir da Lei 14.640/23”, e falou sobre a aprovação de lei municipal que assegura a educação integral em Diadema, qual é a concepção de educação integral na cidade, começando com o PPP Participativo e suas etapas, desde o mapeamento da realidade dos estudantes, estabelecimento de metas, validação com a comunidade, acompanhamento e monitoramento. Expôs também o programa Mais Educação e seus quatro macrocampos e o programa Diadema de Dandara e Piatã, entre outros que compõem e dão suporte à política de educação integral do município.

Na visão dela, a educação integral é muito mais do que simplesmente estender o horário em sala de aula, envolvendo uma concepção bem mais abrangente do estudante e do mundo em que ele vive. “É por isso que todos os programas da secretaria estão interligados e são complementares, pois convergem em uma educação que olha para o estudante com um ser humano, e não apenas um repositório de informações ou de conhecimento”, afirmou.

Ao longo dos quatro dias, a proposta do seminário é refletir sobre como a educação integral e o tempo integral podem formar crianças e adolescentes para os desafios contemporâneos, os aprendizados e dificuldades dos municípios e escolas brasileiras, e os impactos da educação integral na vida dos estudantes, da comunidade escolar e na sociedade. Há debates sobre financiamento e infraestrutura na educação em tempo integral, a formação de professores, currículos, avaliação e intersetorialidade.

Também serão apresentadas experiências de Educação Integral em escolas e redes municipais brasileiras e o lançamento da trilogia “Democracia e Escola Pública: contemporaneidade e urgência da obra de Anísio Teixeira”.

A primeira edição do seminário ocorreu em 2022, em Diadema (SP), sob a coordenação da Prefeitura Municipal, e o segundo em Salvador (BA), em 2023, sob a coordenação do Observatório Nacional de Educação Integral da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Serviço

3º Seminário Nacional de Educação Integral

De 11 a 14/11/2024 – 08h30 às 18h00

Memorial Darcy Ribeiro – Brasília (DF)

Transmissão online