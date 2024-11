Diadema participa do 30º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Ciência da Informação

A coordenadora da Rede de Bibliotecas de Diadema, Ruymar Santos, e a bibliotecária da Biblioteca de Inclusão Nogueira, Angelina Souza, representaram Diadema no 30º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Ciência da Informação, apresentando o projeto de literatura itinerante e pesquisa de campo sobre acessibilidade na área cultural. O evento foi realizado em Recife, no Pernambuco, entre os dias 26 e 29 de novembro.

Os projetos “Acessibilidade cultural: o que a biblioteca pública tem a ver com isso?”, de Angelina e “O Busão da Cultura e a democratização do acesso à leitura”, de Ruymar, relatam as experiências desenvolvidas entre os anos de 2021 a 2024 nos equipamentos culturais, comunidades e bibliotecas do município.

Para Angelina Souza, a acessibilidade cultural é um objeto de estudo e de atuação que ainda está em construção no Brasil. ”Principalmente no que diz respeito à sua relação com as bibliotecas públicas, que precisam cada vez mais se adaptar aos novos paradigmas sociais, como a inclusão e a tecnologia”, explica. Ruymar fala sobre a experiência de levar o Busão da Cultura para as franjas da cidade. “Foi de real relevância e gratidão, porque o projeto tem muitos relatos que refletem a importância da literatura circular nas comunidades”.

O evento contou com a participação de pesquisadores e professores das principais universidades brasileiras, representantes dos conselhos regionais e federais de Biblioteconomia, políticos, além de estudantes e bibliotecários de todas as regiões do país.

Histórico do Congresso

A atividade é promovida pela Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários (FEBAB ), que desde 2016 atende ao chamado da IFLA (Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias) no programa Internacional de Advocacy e tem trabalhado arduamente para que as bibliotecas sejam parceiras estratégicas da Agenda 2023 e os 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU.