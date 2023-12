Diadema participa da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar

Diadema tem duas servidoras públicas participando da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar (CNSAN), que começou ontem (11/12), em Brasília, e vai até quinta-feira, 14 de dezembro.

Luci Aparecida Uliana, secretária adjunta da pasta de Segurança Alimentar, e Rita de Cássia Silva, servidora na Secretária de Saúde, estão na convenção como delegadas da Região Metropolitana de São Paulo. A primeira como representante do setor público é a segunda da sociedade civil.

A escolha dos dois nomes ocorreu durante a fase estadual da CNSAN, que aconteceu em setembro último, na cidade de Barretos (SP). Como gestora pública, Luci participou de todo o processo de implantação das políticas públicas que Diadema realiza em segurança alimentar e nutricional e que tornou a cidade uma referência na área. As ações começaram nos Anos 90 e entre os programas desenvolvidos estão: Banco de Alimentos, Restaurante Popular, Agricultura Urbana e Educação Alimentar e Nutricional de Diadema.

Rita de Cássia além de nutricionista e com muitos anos de profissão, é também coordenadora da Comissão Regional de Segurança Alimentar da Grande São Paulo.

A 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar não acontecia desde 2015. Ela está sendo realizada, na capital federal, com o objetivo de debater, avaliar e propor políticas públicas para a construção do terceiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN. O seu retorno marca, ainda, a volta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nutricional (CONSEA), extinto em 2019, que é o organizador da conferência.

Com o tema “Erradicar a Fome e Garantir Direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade”, para chegar na etapa nacional, a CNSAN passou pelas fases municipais, regionais e estaduais e conferências livres. O evento nacional reúne mais de duas mil pessoas e o estado de São Paulo tem a maior representação, com 143 delegados. Destes, três são da Região do ABC. Além das participantes de Diadema, o terceiro delegado é da cidade de Mauá.

Durante o evento em Brasília as discussões passarão por três eixos: “Determinantes Estruturais e Macrodesafios para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional”; “Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e Políticas Públicas Garantidoras do Direito Humano à Alimentação Adequada”; e “Democracia e Participação Social”.