Diadema oferece vagas no ensino superior por meio dos polos UAB e Univesp

Ocorrerá neste sábado (24), no Centro de Formação Carlos Kopcak, a aula inaugural do curso de Pedagogia do Instituto Federal de SP, ministrado por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Cerca de 20 estudantes vão participar da primeira aula do curso do ano letivo de 2024 no Centro de Formação Carlos Kopcak, marcando o início de uma jornada para um grupo que, graças aos polos da UAB e da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) em Diadema, poderá se graduar em um dos muitos cursos oferecidos pelas instituições.

Os dois polos, que funcionam no Kopcak, são importantes aliados para quem quer cursar o ensino superior, e já ajudaram mais de 4 mil estudantes a se graduar por meio de parcerias com várias universidades, abrindo inúmeras possibilidades de graduação de várias instituições federais para os moradores de Diadema. Em 2023, o Kopcak realizou 678 atendimentos graças a essas parcerias.

Cada universidade tem seu próprio processo seletivo, alguns com provas e vestibulares, outras por meio de seleção de documentos. As equipes dos polos UAB e Univesp no Kopcak oferecem acompanhamento online para esclarecer dúvidas, orientação presencial para uso das plataformas e disponibilizam espaço para encontros entre grupos de estudo e realização de projetos.

O polo da UAB em Diadema existe desde 2009 e já formou 2.250 estudantes de 51 turmas em seus 26 cursos de nove instituições federais. Hoje, conta com 161 matriculados e no primeiro semestre de 2024 serão mais 200 ingressantes. Este ano, a UAB vai iniciar mais cinco novos cursos, de graduação e pós-graduação. Já o polo da Univesp atendeu, desde 2014, mais de 2 mil estudantes e hoje conta com 417 ativos. A perspectiva é que neste primeiro semestre ingressem mais de 150 estudantes.

Na opinião de Adriana Kaneda, coordenadora do Polo UAB/ Univesp Diadema, o serviço é fundamental para facilitar o acesso dos moradores da cidade ao ensino superior: “é por meio desses equipamentos municipais que os moradores são acolhidos e orientados no processo de ingresso. Eles são acompanhados para que esse acesso se transforme em permanência e em conclusão. É uma porta que se abre e que possibilita uma grande transformação na vida dos munícipes”. A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, completa: “o nosso propósito é tornar cada vez maior o espaço e as oportunidades de ensino superior para os cidadãos de Diadema, e as parcerias com as UAB e a Univesp são pilares fundamentais para a democratização desse acesso”.

O Centro de Formação Carlos Kopcak fica na Rua Manuel da Nóbrega, 155 – Centro. O telefone para informações sobre o polo UAB/ Univesp é 11 4056 1575.