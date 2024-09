Diadema oferece gratuidade no transporte para pessoas com deficiência – saiba como

Em Diadema, pessoas com deficiência (PCD) têm direito ao transporte gratuito em linhas de ônibus do sistema municipal coletivo. Para isso, é preciso agendar um atendimento na Central de Cadastro Único (Rua Cidade de Jundiaí, 40 – Vila Santa Dirce), por meio do telefone (11) 4055-9100 (seg a sex, das 8h às 17h).

Para solicitar o cartão de gratuidade, é necessário apresentar documento de identidade, comprovantes de renda e de residência e um laudo da deficiência, com CID.

Diadema também oferece gratuidade para pessoas de baixa renda que estejam desempregadas, aposentadas, pensionistas e idosas, a partir de 60 anos.

Carteirinha do Autista

É também na Central de Cadastro Único que você pode conseguir a Carteira de Identificação de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). É um documento que facilita a identificação e a prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. No caso dos particulares, isso inclui supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes e lojas em geral.

Serviço:

Central de Cadastro Único

Rua Cidade de Jundiaí, 40 – Vila Santa Dirce

Agendamento: (11) 4055-9100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h