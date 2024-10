Diadema oferece 217 novas vagas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho apresenta as vagas disponíveis no Centro Público de Emprego e Renda de Diadema nesta semana.

Ao todo são 217 vagas, para todos os níveis, incluindo 1 vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PCD) e 4 de estágio. Destaque para as 50 vagas de Auxiliar de Produção, com experiência em envase, embalagem e etiquetagem, e mais 50 vagas de Auxiliar de Produção, com experiência em alimentos.

Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/

VAGAS

01 Vaga Repositor(a) de Mercadorias 02 Vagas Auxiliar de Produção para trabalhar na Vila Mariana 50 Vagas Auxiliar de Produção com experiência em envase, embalagem e etiquetagem 10 Vagas Auxiliar de Serviços Gerais para atuar em Clínica no Jardim América/SP 02 Vagas Auxiliar de Limpeza para atuar em Indústria 05 Vagas Vendedor de Consórcio com experiência em vendas 01 Vaga Ajustador Mecânico com conhecimento em máquina radial e curso de Metrologia para trabalhar em SBC 04 Vagas Motorista CNH A/D e experiência comprovada em carteira de trabalho 01 Vaga Operador(a) de Injetora 01 Vaga Mecânico Montador com curso de interpretação de desenho técnico para SBC 05 Vagas Pedreiro para trabalhar em São Caetano do Sul 01 Vaga Técnico em Assistência Técnica com curso técnico e conhecimento em tapeçaria 01 Vaga Mecânico de Manutenção com conhecimento em manutenção corretiva e preventiva para SBC 02 Vagas Ajustador Mecânico com conhecimento em ferramentas manuais e instrumentos de medição 03 Vagas Inspetor de Qualidade 20 Vagas Motorista Carreteiro com CNH “E” e Curso MOPP 20 Vagas Motorista com CNH “D” e Curso MOPP 01 Vaga Operador de Ponte Rolante com cursos NR 11 e NR 35 para trabalhar em Mauá 01 Vaga Assistente Comercial com conhecimento em excel e curso superior incompleto 50 Vagas Auxiliar de Produção com experiência em alimentos 02 Vagas Auxiliar de Limpeza para trabalhar em indústria 03 Vagas Expedidor de Mercadorias 01 Vaga Manipulador atuará na preparação, manipulação e embalagem e curso Técnico em Química 02 Vagas Ajudante Geral preparação e acabamento de produtos com lixadeira 02 Vagas Programador de Op. De Erosão a frio 02 Vagas Fresador CNC 02 Vagas Programador de Centro de Usinagem 02 Vagas Programador de Torno CNC 10 Vagas Oficial de Manutenção Civil com conhecimento em manutenção civil preventiva e corretiva e pequenos serviços de pintura, alvenaria, demolição, etc. 01 Vaga Operador de Torno CNC com conhecimento no comando FANUC 01 Vaga Operador de Corte a Laser com experiência em receber programa CNC 01 Vaga Serralheiro Industrial 02 Vagas Assistente Técnico em Eletroeletrônica com curso técnico em Eletrônica, Eletroeletrônica ou Engenharia Eletrônica com conhecimento em Manutenção de Inversores e conversores, montagem de painéis e qualificação técnica

VAGAS PCD

01 Vaga Consultor de Vendas

ESTÁGIOS