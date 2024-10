Diadema oferece 214 novas vagas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho apresenta as vagas disponíveis no Centro Público de Emprego e Renda de Diadema nesta semana.

Ao todo são 214 vagas, para todos os níveis, incluindo 6 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e 5 de estágio. Destaque para as 100 vagas de Auxiliar de Operações, com conhecimento em processamento de mercadoria de pequeno e médio porte.

Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/

VAGAS

01 Vaga

Manutencista para condomínio residencial

15 Vagas

Ajudante de Padaria III

05 Vagas

Operador de Logística com conhecimento básico no pacote Office

14 Vagas

Atendente de loja para trabalhar em Shopping, horários das 9h às 17h20 e das 14h às 22h20

01 Vaga

Ajudante Geral com experiência em Usinagem

01 Vaga

Ajudante de Serralheria com experiência com lixadeira, furadeira, corte e medidas

01 Vaga

Técnico de manutenção Júnior com conhecimento em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e máquinas, curso técnico mecatrônica ou tecnólogo e CNH ativa

01 Vaga

Consultor de Vendas com experiência em B2B e atendimento ao cliente

03 Vagas

Auxiliar de Limpeza para condomínio residencial, horário das 8h às 17 horas e escala 6X1

100 Vagas

Auxiliar de Operações conhecimento em processamento de mercadoria de pequeno e médio porte

01 Vaga

Engenheiro de Segurança do Trabalho com experiência e CNH B ativa

10 Vagas

Auxiliar de Produção com experiência em furadeira de bancada, dobradeiras e paquímetro

02 Vagas

Motorista de Carros Leves com CNH B com EAR

03 Vagas

Auxiliar de Expedição

01 Vaga

Açougueiro

02 Vagas

Auxiliar de Logística com curso técnico em logística

01 Vaga

Forneiro/Pizzaiolo

01 Vaga

Ajudante de Pizzaiolo

01 Vaga

Operador de Prensa (Estamparia)

02 Vagas

Vendedor com conhecimento básico em informática e vendas

02 Vagas

Programador de Op. De Erosão a frio

02 Vagas

Fresador CNC

02 Vagas

Programador de Centro de Usinagem

02 Vagas

Programador de Torno CNC

02 Vagas

Torneiro Mecânico

10 Vagas

Oficial de Manutenção Civil com conhecimento em manutenção civil preventiva e corretiva e pequenos serviços de pintura, alvenaria, demolição, etc.

01 Vaga

Encarrregado Mecânico de Manutenção com CNH “B”

01 Vaga

Operador de Torno CNC com conhecimento no comando FANUC

01 Vaga

Motorista CNC”C”

05 Vagas

Motorista CNH “ D” com curso MOPP

01 Vaga

Operador de Corte a Laser com experiência em receber programa CNC

01 Vaga

Serralheiro Industrial

01 Vaga

Auxiliar Técnico em Edificações

01 Vaga

Gerente de Produção com conhecimento em corte.dobra, solda e moldagem de componentes de ar condicionado

01 Vaga

Analista de Comércio Interior

01 Vaga

Encarregado Mecânico de Manutenção com conhecimento em ajustagem de máquinas fresa

02 Vagas

Assistente Técnico em Eletroeletrônica com curso técnico em Eletrônica, Eletroeletrônica ou Engenharia Eletrônica com conhecimento em Manutenção de Inversores e conversores, montagem de painéis e qualificação técnica

01 Vaga

Auxiliar de Vendas com CNH B (saber dirigir), conhecimento em orçamento, proposta e contratos

VAGAS PCD

01 Vaga

Consultor de Vendas

05 Vagas

Operador de Produção PCD(auditivo, fala, física, visual, intelectual, psicossocial e reabilitado

ESTÁGIOS

02 Vagas

Estágio em Engenharia Civil, cursando a partir do primeiro semestre

02 Vagas

Estágio em Eletroeletrônica, cursando em horário noturno

01 Vaga

Estágio em Laboratório de Farmácia