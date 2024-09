Diadema oferece 138 novas vagas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho apresenta as vagas disponíveis no Centro Público de Emprego e Renda de Diadema nesta semana.

Ao todo são 138 vagas, para todos os níveis, incluindo 20 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e 05 de estágio. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/

VAGAS

01 Vaga Soldador Industrial com conhecimento em solda MIG e TIG e curso de soldagem

02 Vagas Estoquista

02 Vagas Serralheiro

06 Vagas Repositor

02 Vagas Auxiliar de Laboratório com experiência em Manipulação de Produtos semissólidos, cursando farmácia

04 Vagas Técnico Telecom com CNH “B”

03 Vagas Pedreiro

01 Vaga Motorista CNH “D” para caminhão Accelo 815 Baú (tipo VuK)

02 Vagas Ajudante de Motorista

05 Vagas Operador de Caixa

01 Vaga Mecânico de Manutenção com conhecimento em mecânica geral e curso Pneumática e Hidráulica

10 Vagas Auxiliar de Logística para trabalhar de 2ª a 6ª Feira das 14h00 às 23h45

30 Vagas Operador de Produção com conhecimento em injetora de plástico

07 Vagas Costureira Industrial

01 Vaga Auxiliar de Limpeza Técnica

01 Vaga Motorista com CNH “B”

01 Vaga Assistente Comercial com conhecimento em orçamento e análise de Projetos Arquitetônicos

01 Vaga Auxiliar de Marketing com conhecimento em Programas de Photoshop e Ilustrator

01 Vaga Assistente Contábil, desejável Ensino Superior ou cursando Contabilidade

13 Vagas Instrutor de Curso Profissionalizante

01 Vaga Ajudante de Serralheiro

02 Vagas Encanador Industrial

01 Vaga Motorista Carreteiro CNH “E”

01 Vaga Ajudante Mecânico com curso de Leitura de Desenho Técnico

02 Vagas Ferramenteiro com curso técnico em ferramentaria ou mecânica industrial e CNH

01 Vaga Operador de Máquina/Laminador com experiência em prensas e lâminas

04 Vagas Auxiliar de Dermato-Manipulação de Produtos Semi-Sólidos

02 Vagas Auxiliar de Fundição – Coquilha, irá trabalhar com coquilha em alumínio e auxiliará no preparo do vazamento de metal líquido na transformação de peças

01 Vaga Coordenadora de cafeteria, com experiência em estoque e suprimentos

01 Vaga Cabeçoteiro, com experiência em retifica de cabeçotes em veículos de linha leve e pesada

01 Vaga Divulgador Externo, sem experiência, para promover serviços e produtos

01 Vaga Auxiliar de Amarração para amarração de peças para tratamento térmico

01 Vaga Apontador de Obras, controle de entra e saída de funcionários, controle de material e toda rotina administrativa

VAGAS PCD

20 Vagas Atendimento ao Cliente-Vendas

ESTÁGIOS

01 Vaga Estágio em Laboratório de Farmácia

01 Vaga Estágio em Arquitetura, cursando a partir do terceiro semestre

01 Vaga Estágio em Engenharia Civil, cursando a partir do terceiro semestre

02 Vagas Estágio em Administração, cursando a partir do primeiro semestre