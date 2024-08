Diadema oferece 121 novas vagas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho apresenta as vagas disponíveis no Centro Público de Emprego e Renda de Diadema nesta semana.

Ao todo são 121 vagas, para todos os níveis, incluindo 11 vagas de estágio. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/

VAGAS

01 Vaga

Auxiliar de Expedição

01 Vaga

Atendente de Loja, residir no Bairro Jardim Inamar

04 Vagas

Agente Funerário

01 Vaga

Faxineira

02 Vagas

Ferramenteiro com curso técnico em ferramentaria ou mecânica industrial e CNH

02 Vagas

Auxiliar de Serviços Gerais

01 Vaga

Atendente com conhecimento em informática

20 Vagas

Operador de Loja/Frente de Caixa

20 Vagas

Operador de Loja/Mercearia e Câmara Fria

06 Vagas

Açougueiro

05 Vagas

Fiscal de Prevenção

02 Vagas

Padeiro

01 Vaga

Atendente de Balcão, residir nos bairros Campanário ou Taboão e disponibilidade para trabalhar de segunda a quinta até 0h (meia noite) e sexta e sábado até as 2h da madrugada

01 Vaga

Analista de Manutenção Predial, conhecimento em manutenção preventiva, corretiva com curso NR10 e NR 35

01 Vaga

Marceneiro para confecção de móveis planejados

01 Vaga

½ Oficial marceneiro para confecção de móveis planejados

01 Vaga

Auxiliar de Produção com conhecimento em ferramentas e técnicas de montagem de peças metálicas, desejável CNH “B”

01 Vaga

Assistente Comercial Feminino, atendimento em vendas e captação de clientes

02 Vagas

Prensista com experiência em borracha

01 Vaga

Auxiliar de Logística com conhecimento em recebimento e curso na área de logistica

01 Vaga

Assistente de Serralheria com conhecimento em desenho técnico

01 Vaga

Inspetor de Qualidade com experiência em peças mecânicas e com curso em qualidade ou área correlata

01 Vaga

Auxiliar de PCP com curso médio profissionalizante em mecânica ou logística

01 Vaga

Preparador de Máquinas Injetora ZAMAC

02 Vagas

½ Oficial Serralheiro com conhecimento em solda MIG

01 Vaga

Líder de Serviços Gerais masculino, atuar na limpeza, poda, irrigação de gramas, etc.

01 Vaga

Encarregado de Manutenção com curso técnico mecânica ou edificações

01 Vaga

Representante Comercial com experiência em prospecção de clientes e relacionamento B2B

01 Vaga

Passadeira para lavanderia doméstica

01 Vaga

Operador de Máquina/Laminador com experiência em prensas e laminas

03 Vagas

Ajudante de Produção, auxiliar de fabricação e montagem de playgrounds de madeira com CNH

04 Vagas

Auxiliar de Dermato-Manipulação de Produtos Semi-Sólidos

02 Vagas

Soldador, com conhecimento básico em solda

02 Vagas

Eletricista de manutenção predial com conhecimento em elétrica predial, NR11

02 Vagas

Auxiliar de Fundição – Coquilha, irá trabalhar com coquilha em alumínio e auxiliará no preparo do vazamento de metal líquido na transformação de peças

01 Vaga

Coordenadora de cafeteria, com experiência em estoque e suprimentos

01 Vaga

Cabeçoteiro, com experiência em retifica de cabeçotes em veículos de linha leve e pesada

01 Vaga

Divulgador Externo, sem experiência, promover serviços e produtos

01 Vaga

Auxiliar de Amarração para amarração de peças para tratamento térmico

01 Vaga

Auxiliar de Serviços Gerais/ Limpeza, disponibilidade para horário de entrada às 5h00, que resida em Diadema-Canhema-Vila Oriental-Jd.Takebe-Vila Lia-Santa Cruz

01 Vaga

Apontador de Obras, controle de entrada e saída de funcionários, controle de material e toda rotina administrativa

01 Vaga

Auxiliar de Laboratório com curso Técnico em Química(CRQ)

02 Vagas

Motorista CNH “D” conhecimento em caminhão ¾ até trucado

01 Vaga

Caldeireiro, confeccionar, reparar e instalar peças em chapas de metal, aço, ferro galvanizado, fabricar e reparar caldeiras, tanques e reservatórios

02 Vagas

Cilindrista com experiência em borracha, planejar e gerenciar processos de borracha, preparar máquinas e moldes

VAGAS DE ESTÁGIO

01 Vaga

Auxiliar de E-Commerce, cursando o Ensino Médio

04 Vagas

Estágio em Nutrição

01 Vaga

Estágio Projetista com técnico em desenho mecânico e projetos, Cata VS e Corel

01 Vaga

Estágio em Laboratório de Farmácia

01 Vaga

Estágio em Arquitetura, cursando a partir do terceiro semestre

01 Vaga

Estágio em Engenharia Civil, cursando a partir do terceiro semestre

02 Vagas

Estágio em Administração, cursando a partir do primeiro semestre