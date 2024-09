Diadema ocupa 3º lugar na Região Metropolitana em ranking de eficiência

A cidade de Diadema é a 3ª colocada entre os 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo em ranking de eficiência das gestões municipais elaborado pelo jornal Folha de S.Paulo e pelo Instituto Datafolha. A pesquisa analisou 95% dos municípios brasileiros, com base em dados públicos, e estabeleceu critérios de eficiência na aplicação dos recursos em educação, saúde e saneamento. Oferecer mais serviços à população, utilizando de forma mais racional os recursos, tem sido a marca do governo Filippi.

Denominado REM-F 2024, o Ranking de Eficiência dos Municípios coloca nota nos serviços públicos ofertados pelas cidades. No geral, Diadema atingiu 0,631 de nota. O desempenho foi melhor do que São Bernardo (0,624), Santo André (0,618), Barueri (0,546) e Guarulhos (0,531). Na Grande São Paulo, Diadema só está atrás de São Caetano e São Paulo.

“Esse levantamento mostra que estamos no caminho certo e que interromper o trabalho neste momento vai trazer inúmeros prejuízos para Diadema. Pegamos uma situação caótica em 2021, uma Prefeitura completamente desestruturada, e passamos muito tempo reorganizando a casa para chegar ao nível de investimentos importantes que temos feito agora”, disse o prefeito Filippi.

Os grandes destaques de Diadema estão em Saneamento Básico (nota 0,991) e Educação (0,740) – em educação, o avanço também foi medido pelo Ideb, o índice de desenvolvimento em educação básica, já que Diadema subiu 77 posições no Estado no mais recente levantamento.

Eficiência em detalhes

Assim que assumiu a Prefeitura de Diadema, em 2021, Filippi se deparou com um dos cenários mais desafiadores de toda sua carreira política. Após dois anos de pandemia e de uma gestão federal que praticamente não apoiava os municípios, Filippi precisou lidar com equipamentos deteriorados e a falta de crédito para buscar financiamentos.

Diadema passou 12 anos sem poder obter financiamentos, devido à sua precária situação financeira. Com muito trabalho, empenho e responsabilidade com o dinheiro público, a equipe do prefeito Filippi conseguiu botar ordem nas contas e em setembro de 2023 voltou a assinar um contrato de financiamento, dessa vez, com o Banco do Brasil, para recursos que foram utilizados na construção das duas UPAs do município, Centro e Paineiras, cujas entregas serão ainda este ano.

Na Educação, com um grande desafio de recuperar as escolas, bastante deterioradas após dois anos de inatividade em decorrência da pandemia de Covid-19, foram investidos mais de R$ 30 milhões para reparos e reformas. A cidade avançou 77 posições no ranking estadual do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e foi reconhecida como um dos seis municípios brasileiros a ter uma educação antirracista de fato. Todos os estudantes receberam uniformes e material escolar de qualidade e na gestão atual foram entregues cinco novas creches e mais de 1.000 vagas de berçário.

Diadema figura entre as cidades com melhor sistema de saneamento do Brasil. No 16º Ranking do Saneamento com o foco nos 100 municípios mais populosos do país, realizado pelo Instituto Trata Brasil (ITB) em parceria com GO Associados, Diadema aparece em 36ª posição.

Na região do Grande ABCD, a cidade aparece como a segunda cidade com melhor sistema de abastecimento. Dentre os municípios com mais de 2 mil habitantes, Diadema despontou como a cidade do Brasil com mais acesso a abastecimento de água da rede geral, 99,84%, à frente de todos os outros, incluindo os da região do ABCD, da Grande SP e as capitais. No ranking da Folha, Diadema está em 14º em eficiência no saneamento no Brasil.