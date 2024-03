Diadema: Obras do PA Eldorado entram em reta final

A reforma do Pronto Atendimento (PA) Eldorado, em Diadema, entra nas últimas semanas de conclusão e algumas mudanças já são observadas no fluxo do serviço. O atendimento, que estava sendo realizado nas dependências da Unidade Básica de Saúde (UBS) Eldorado, voltou a funcionar no prédio atual. Agora, a equipe se concentra na parte administrativa do PA. A previsão de entrega é até o final de março.

As adequações do prédio permitiram ampliar o número de consultórios, que passam a ser cinco, sendo dois para pediatria e três para clínica médica, e a quantidade de leitos de cinco para nove. O serviço passará a contar com salas de triagem e classificação de risco separadas para o público adulto e infantil, além de manter salas para realização de exames como raio x e tele ECG, novos banheiros foram construídos.

“Estamos preparando uma unidade revitalizada com nova entrada e paisagismo, moderna e funcional para oferecer um serviço mais qualificado e humanizado para a população”, afirmou o secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva.

Mais mudanças

A Unidade Básica de Saúde (UBS) e o Pronto Atendimento que levam o nome do bairro eram interligados no mesmo prédio e passaram a funcionar de forma independente com entradas separadas. As farmácias também foram individualizadas e a do PA, após a entrega da reforma, passará a funcionar também aos finais de semana e feriados.

O local vai contar com nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), abrigará veículos de socorro e resgate para auxiliar no atendimento da região, proporcionando maior agilidade e cuidados à população. “Todas essas mudanças vão beneficiar os moradores da região sul atendida no serviço, tanto para receber a medicação para concluir o tratamento em sua residência – no caso de dispensação de medicamentos – como na referência para casos mais complexos que precisem de atendimento do SAMU”, explicou o secretário.

Por etapas

A primeira fase da reforma beneficiou a UBS, que foi entregue em 20 de dezembro do ano passado. Com isso, a Prefeitura revitalizou todas as 20 Unidades do município com o Programa UBS Nota 10. Mais informações em https://portal.diadema.sp.gov.br/diadema-entrega-20a-unidade-revitalizada-pelo-programa-ubs-nota-10/.

Serviço:

Pronto atendimento Eldorado

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 288 – Eldorado.