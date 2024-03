Diadema mobiliza toda cidade contra a dengue

A cantiga infantil Sambalelê virou paródia sobre a dengue para lembrar a importância de se prevenir da doença e acabar com o criadouro do mosquito Aedes aegypti. Os versos “Sambalelê tá doente / tá com uma dorzinha danada / foi o mosquito da dengue/ que deu uma baita picada” foram cantados pelos 300 alunos da EMEB Rachel de Queiroz, no bairro Campanário, como uma das ações do Dia de Combate a Dengue com atividades em todos os bairros.

O evento faz parte de um dia inteiro de mobilização em toda a cidade. Além das escolas municipais de Diadema, um grande mutirão percorreu a região central para atividade de casa a casa, vistoriando moradias e estabelecimentos e orientando sobre as medidas de proteção e todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) realizaram ações em seus territórios. A fiscalização foi reforçada com o uso de drones para monitorar possíveis focos do mosquito e locais com água parada e piscinas.

“Estamos com 58 casos de dengue confirmados na cidade. Por isso, essa necessidade de chamar toda a sociedade para se juntar, tirar 10 minutos do seu tempo por semana – no seu trabalho ou na sua casa – para que a gente possa vencer e superar essa doença”, convidou o secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva.

Mais de 500 profissionais de saúde participaram da ação e a coordenadora da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) de Diadema, Nanci do Carmo, ressaltou a importância de receber os agentes de saúde. “Hoje, vamos entrar nos imóveis, orientar a todos para verificar aqueles pontinhos que ficam escondidos. Às vezes, as pessoas tem informação, mas acaba passando alguma coisa. O nosso olhar técnico é capaz de ver isso e auxiliar nessas medidas”.

O mutirão ainda envolveu equipes das secretarias de Meio Ambiente, Segurança Cidadã, por meio da Defesa Civil e Guarda Civil Municipal (GCM), e demais áreas do governo. A ação atende à convocação do Governo de São Paulo para 645 municípios realizarem o Dia D de Mobilização Estadual e do Ministério da Saúde para mobilização nacional de reforço das ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito no sábado (02/03). Por questões logísticas, Diadema decidiu realizar o Dia D nesta sexta-feira (01/03).

Ajuda mirim

Além da paródia, a escola preparou atividades para que as crianças compreendessem a doença, sua transmissão e como se proteger. A estudante do 4º ano do ensino fundamental, Emanuella Medeiros de Lima, conta o que aprendeu: “É um mosquitinho que gosta bastante quando tem água parada e ele pica e traz doenças. Você pode ter dor nas costas e febre”. Rogério Oliveira Silva, também aluno do 4º ano já sentiu os sintomas da dengue, quando pegou a doença em 2021, e ensina as principais medidas para evitar o mosquito. “Eu lembro meus pais para deixar a caixa d’água fechada, fechar os ralos e ter cuidado quando for colocar o lixo para fora, para não deixar água acumular”. E a colega Giovanna Diniz Oliveira, do 3º ano, completa: “Se tiver vasos de planta, tem que tirar o pratinho”.

Conheça as principais áreas para vistoriar em casa e ficar longe da dengue em https://portal.diadema.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/FolhetoDenguePMD_2024.pdf.

A secretária municipal da Educação, Ana Lúcia Sanches, reforça que a criança tem papel fundamental nesse processo. “Entendemos que algumas mudanças precisam de adequações físicas e outras são comportamentais, precisam de uma vivencia de costumes e experiencias. Nesse sentido, temos que envolver a criança e responsabilizar a família inteira, com uma fala franca e honesta da criança demonstrando o seu sentimento sobre a vida e os cuidados. São coisas simples do cotidiano e a criança pode ser esse alerta”, enfatiza.

E os estudantes finalizam: “samba, samba, sambalelê / joga essa água parada pra lá / samba, samba, samabalelê / acabe com a água parada”.