Diadema leva técnicos para aula de resgate animal em Ribeirão Pires

Fortalecendo o compromisso ambiental da Prefeitura de Diadema com a proteção de animal silvestre, um grupo de servidores municipais participou na segunda, 11/3, de um treinamento técnico de manejo e resgate de espécies. O curso foi realizado pelo Departamento de Proteção da Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal de Ribeirão Pires, que é referência na área e serviu de inspiração para a recente criação do Complexo de Bem-Estar Animal Silvestre do município.

Parceiro da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Diadema, o Departamento de Proteção da Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal de Ribeirão Pires é coordenado por Marcus Leap, que designou os profissionais Celso Gatti (médico veterinário) e Ricardo Schwartz para ministrar o curso. O grupo de Diadema era formado por seis Guardas Civis que atuam na Inspetoria da GCM Ambiental, uma representante da Fiscalização Ambiental, uma estagiária de Veterinária e o biólogo Sandro Santana, responsável técnico do Borboletário de Diadema.

De acordo com Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Diadema, por meio do Complexo de Bem-Estar Animal Silvestre, criado em junho de 2023, a cidade registrou 437 animais silvestres resgatados nos últimos três anos. Desde então, com a implantação do novo serviço, esses bichos passam por avaliação veterinária e, se necessário, ficam em abrigos apropriados antes de serem reintroduzidos à natureza ou encaminhados para serviços especializado como é o de Ribeirão Pires.

Visando evitar possíveis dúvidas, a Prefeitura explica que o novo serviço não trabalha com pets domésticos (cães e gatos), apenas com animais silvestres (aves, répteis, mamíferos etc) como corujas, gambás, cobras, gaviões, saguis, aranhas, tucanos, entre outros.

“Nosso objetivo ao viabilizar e promover esse curso em parceria com os brilhantes colegas de Ribeirão Pires é aperfeiçoar a qualidade do trabalho realizado em Diadema. Quanto mais técnico e eficiente for o manejo das espécies que resgatamos, mais segurança para nossa equipe e melhor ainda para os animais que atendemos diariamente”, explica Vaguinho, secretário municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

Na opinião de Pâmela Maróstica, que também fez o curso, representando a Fiscalização Ambiental da Prefeitura, esses treinamentos de qualificação são muito positivos para fins de atualização quanto à legislação de proteção aos animais e outros conhecimentos adquiridos. “Com isso, por exemplo, todos nós passamos a ter uma atuação mais assertiva. Evidentemente, que esses novos aprendizados possibilitam resolver melhor as ocorrências do nosso dia a dia”, resumiu a fiscal ambiental.

Pâmela contou ainda que essa já é a segunda vez em que ela participa de treinamentos em Ribeirão Pires. “Como o cotidiano do nosso trabalho é bem complexo, precisamos estar sempre atualizados para conseguir atuar com mais clareza e eficiência”, disse ela.

SERVIÇO

“Resgate de Animais Silvestres de Diadema”

-GCM: 153; 0800-7705-559; 4043-6330 (24 horas)

-Secretaria de Meio Ambiente: 4059-7619 (horário comercial)