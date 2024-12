Diadema leva maior delegação de sua história aos Abertos do Interior

Diadema faz história de novo no esporte e envia para os Jogos Abertos do Interior, que neste ano acontecem em São José do Rio Preto de 7 a 21 de dezembro, a maior delegação de sua história. Serão 116 pessoas: 88 atletas, 16 técnicos e 12 componentes de apoio. Ano passado, foram 23 atletas, oito técnicos e quatro da equipe de apoio.

Já em sua 86ª edição, os Jogos Abertos do Interior ‘Horácio Baby Barioni’ são um dos mais importantes eventos esportivos do estado de São Paulo. Ano passado, a competição reuniu 1.095 equipes e 7.003 atletas de 168 municípios paulistas.

Diadema estará representada nas modalidades basquete masculino Sub 21, handebol feminino livre, vôlei de praia masculino livre, tênis feminino livre, ginástica artística masculina livre, ginástica artística feminina livre, ginástica rítmica, kickboxing feminino livre, kickboxing masculino livre, vôlei masculino livre e vôlei feminino livre.

Fernando Millaré, professor de educação física da Secretaria de Esporte e Lazer e um dos responsáveis por organizar a comitiva, tem uma perspectiva otimista sobre o desempenho do município na competição. “Nossa previsão neste ano é a de alcançar a melhor colocação de todos os tempos nos Jogos Abertos. Esperamos bom desempenho de todas as modalidades e nossas maiores chances de medalha estão nas equipes de basquete, vôlei de praia e kickboxing masculino e feminino.”

Para o secretário de Esporte e Lazer, Adilson Souza, esse bom momento do esporte de Diadema é resultado de um trabalho de quatro anos e consequência de vários fatores. “Desde o primeiro ano, o prefeito José de Filippi Jr. deu prioridade ao setor, inclusive financeiro, com a ampliação do orçamento direto, o que permitiu novos investimentos.”

Ainda segundo ele, isso possibilitou uma série de conquistas: a Escola de Esportes, programa de iniciação esportiva da Prefeitura, passou de 500 alunos para 1,2 mil. Esse número cresce para cerca de 8,2 mil quando são somados os inscritos nas escolinhas de futebol e de natação e hidroginástica, por meio do programa Água Viva. “Inclusive, cerca de 50 atletas formados na Escola de Esportes agora representam o município nas equipes de competição, que da mesma forma foram ampliadas. Passaram de três, em 2020, para 34 equipes representando Diadema nos Jogos Regionais de 2024.

Alguns dos outros motivos apontados pelo secretário para o sucesso esportivo da cidade são a revitalização de espaços esportivos, a valorização de cada modalidade com um calendário esportivo adequado e recheado e a realização de festivais de esporte, eventos que funcionam como uma forma de reforçar, junto aos atletas e seus familiares e responsáveis, a importância de focar nas práticas esportivas.

Cidade do Esporte

Para Adilson, outra consequência dessa prioridade dada ao esporte nos últimos quatro anos foi a conquista, por Diadema, do título de Cidade Sul-Americana do Esporte para o ano de 2024. O anúncio foi feito no fim do ano passado, pela entidade que concede o título, a Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte (ACES).

O selo de ‘Cidade Sul-Americana do Esporte’, que tem a chancela do Parlamento Europeu e apoio da Unesco, é concedido às cidades que promovem, por meio da democratização do acesso ao esporte, a inclusão social, a cultura e a educação.