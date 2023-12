Diadema lança Plano Municipal pela Primeira Infância

A Secretaria de Educação de Diadema lançou, na manhã desta terça-feira (12), o Plano Municipal pela Primeira Infância, no auditório do Centro de Formação Professora Lisete Arelaro. O plano é um documento político e técnico que orienta decisões, investimentos e ações de proteção e de promoção dos direitos das crianças entre 0 e 6 anos de idade. É um instrumento de planejamento para os próximos dez anos, sendo um marco do compromisso da cidade com a primeira infância.

Elaborado de forma intersetorial e com a colaboração articulada com as diversas políticas municipais, o documento será fundamental para a materialização da política voltada à primeira infância e vai orientar as discussões sobre a garantia dos direitos das crianças de Diadema. Para a elaboração do PMPI foram realizadas reuniões de trabalho intersetoriais, contando com a efetiva participação das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social.

“O plano está estruturado em cinco eixos: Educação de Qualidade, Promoção de Vidas Saudáveis, Cidadania e Proteção Integral das Famílias, Bebês e Crianças, Direito ao Brincar e Atendimento Integral à Primeira Infância: Intersetorialidade na Política”, explica Ana Clara Tomaz Carneiro, coordenadora do Observatório da Educação da Secretaria de Educação. “São mais de 26 metas distribuídas nesses eixos e 133 estratégias, tudo elaborado com base em indicadores oficiais para embasar o diagnóstico e traçar os objetivos até 2033”, completa.

A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, afirma que, em Diadema, o sentimento que move a administração é o sonho de construir um mundo melhor e menos desigual. “Enxergamos as crianças como sementes que um dia se tornarão belos frutos, e o PMPI é fundamental para isso. Não é à toa que o Filippi é conhecido como o ‘prefeito amigo da criança’.”

O prefeito José de Filippi Júnior destacou que é papel do Plano Municipal pela Primeira Infância monitorar os indicadores e cuidar para que a cidade avance. “Nós temos que olhar para os nossos indicadores, identificar quais estão piores e fazer de tudo para melhorá-los. É por meio da nossa mobilização que vamos investir na educação, na formação dos educadores e professores e avançar. Esse é o nosso compromisso”, declara

A vice-prefeita, Patty Ferreira, ressaltou que o plano, juntamente com todos os outros projetos e programas da atual gestão, “ajuda a criar oportunidades e perspectiva de futuro para as nossas crianças”. Estiveram presentes no lançamento, também, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria, representantes das Secretarias de Assistência Social e Cidadania, Esporte e Lazer e Saúde, da promotoria de Justiça da Vara da Infância, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do Conselho Tutelar, da Câmara dos Vereadores e do Conselho Curumim.

Concurso premia os melhores vídeos sobre cultura de paz

Durante o evento, foram premiados os vencedores do concurso que elegeu os melhores vídeos de 1 minuto feitos pelos estudantes dos Conselhos Curumins da rede municipal de Diadema, sobre o tema “Ações para construir a paz na cidade de Diadema”. A votação ficou aberta ao público até o último dia 5, e os vencedores foram anunciados no dia 7.



Os vencedores receberam kits de livros para as escolas e, além disso, poderão gravar o vídeo nos estúdios de TV da Universidade Metodista, colocando em prática e materializando, com mais recursos, a mensagem que criaram para fortalecer a cultura de paz na cidade.

Elisabete Marques, coordenadora do núcleo de Gestão de Conselhos da Secretaria de Educação, diz que o formato favorece os estudantes dessa faixa etária. “Nossa intenção com o concurso foi estimulá-los a refletir sobre o tema. Acreditamos que o vídeo é uma linguagem facilitadora e mais adequada para as crianças dos Conselhos Curumins, de 3 a 7 anos, transmitirem suas propostas para construir a paz na cidade.”

Confira os premiados nas duas categorias:

EDUCAÇÃO INFANTIL

1º lugar: Emeb Irmã Dulce

2º lugar: Emeb Lázara Silveira Pacheco

3º lugar: Emeb Devanir José de Carvalho

ENSINO FUNDAMENTAL

1º lugar: Emeb Fabíola de Lima Goyano

2º lugar: Emeb Olga Benário Prestes

3º lugar: Emeb Dr. José Martins da Silva