Diadema já entregou mais de 1.000 óculos pelo programa Lentes do Saber

O programa Lentes do Saber, parceria entre as Secretarias de Saúde e Educação de Diadema, já entregou mais de 1.000 óculos gratuitamente para estudantes do ensino fundamental e da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Lançado em 2022, o programa já realizou avaliações oftalmológicas em cerca de 15 mil estudantes, dos quais aproximadamente 3.000 apresentaram necessidade de um exame mais detalhado.

Na noite de segunda-feira (01), foi a vez de 224 estudantes da EJA receberem seus óculos. Em evento realizado no auditório do Centro de Formação Lisete Arelaro, jovens, adultos e idosos que passaram pelo mutirão de exames oftalmológicos no início de maio, no Quarteirão da Saúde, estavam ansiosos pelo momento da entrega.

Uma delas era Delmira Martins Bezerra, de 64 anos, estudante da Emeb Cora Coralina. Sem conseguir trocar os óculos desde a pandemia, eram grandes as dificuldades em sala de aula. “Agora vou enxergar tudo direitinho. Esse programa é muito bom e a gente vai aprender mais.” Quem também estava feliz com os novos óculos era a estudante da Emeb Carlos Drummond de Andrade, Emília Almeida Monteiro, de 70 anos. “Tinha bastante modelo de armação para a gente escolher e ganhar os óculos ajuda muito quem não tem condições de comprar”, afirmou.

A assessora de gabinete da Secretaria de Saúde, Margarete Lobo, lembrou que a parceria nasceu depois de muita conversa entre as duas pastas e que atingir a marca de 1.000 óculos entregues é uma grande alegria. “Que esse e outros projetos continuem, porque a gente ainda tem muito o que fazer”, declarou. A coordenadora de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação de Diadema, Ana Cláudia Martins, lembrou que essa foi a sétima entrega para um grupo grande de estudantes, “de um bem tão importante para garantir a frequência dos estudantes com qualidade e de maneira digna.”

A coordenadora do Quarteirão da Saúde, Maria Cláudia Vilela, destacou a alegria de ver idosos na casa dos 70, 80 anos, estudando e se formando.”É um trabalho gigantesco entre as duas secretarias e esse projeto também contribuiu para que o nosso prefeito (José de Filippi Júnior) ganhasse o título de prefeito amigo da criança.”

A secretária de Educação Ana Lucia Sanches definiu o Lentes do Saber como a demonstração do que o poder público pode fazer pela população. “Que esses 1.000 óculos que nós estamos celebrando aqui hoje, sejam mil novas visões de mundo, que a gente enxergue o mundo mais bonito, que a gente consiga fazer uma lição, que a gente consiga entender o que está escrito, que a gente fale melhor, leia melhor melhor, que a gente consiga ler a Bíblia, qualquer letrinha desse tamanho”, afirmou.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, afirmou que o Lentes do Saber proporciona levar para os estudantes atendimento em saúde de maneira muito essencial, aliando conhecimento, ciência e tecnologia para garantir a boa visão. Filippi parabenizou todos os estudantes por não desistirem de estudar. “Não tem idade limite para estudar, não tem. Sempre a gente vai aprender coisas novas, sempre a gente pode estar disponível para aprender. E a prefeitura está cumprindo sua obrigação entregando os óculos, que vão ajudar não apenas na escola, mas no dia a dia de vocês, para vocês terem uma vida com saúde e em plenitude”, finalizou.