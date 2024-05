Diadema investe na formação da equipe de licenciamento ambiental

Os servidores que formam a equipe técnica do licenciamento ambiental da Prefeitura de Diadema participaram de um curso de formação e aperfeiçoamento junto à Escola Superior da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A iniciativa faz parte dos investimentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos no serviço, que foi municipalizado no ano passado.

A equipe que participou do curso de formação ambiental conta com agrônomo, arquiteto, biólogo, engenheiro florestal e fiscais ambientais. Vale, portanto, ressaltar que essa diversidade de profissionais qualifica ainda mais a atuação da área de licenciamento ambiental da Prefeitura.

Outro investimento no setor são obras de reforma e revitalização que já resultaram em melhores condições de trabalho no local.

Desde 17 de março de 2023, quando Diadema municipalizou o Licenciamento Ambiental, a Prefeitura ficou habilitada para licenciar 185 atividades industriais. O setor está vinculado ao Departamento de Gestão Ambiental, que também engloba dois outros importantes serviços: Fiscalização Ambiental e Educação Ambiental.

“A municipalização do licenciamento é muito importante, com vantagens para as empresas e para o próprio município que passa a controlar e monitorar atividades potencialmente poluidoras em seu território. Na prática significa que se antes as empresas precisavam obter seu licenciamento na esfera estadual, junto à CETESB, depois da mudança passaram a solicitar diretamente à Prefeitura de Diadema, com muito mais rapidez e tranquilidade”, explica a diretora de Gestão Ambiental, Ruth Ramos.

Vale salientar que a atuação com eficiência e responsabilidade nas questões relativas à proteção do meio ambiente é prioridade de governo. “A determinação do nosso Prefeito Filippi é o aprimoramento constante da gestão ambiental da cidade, por isso, a Prefeitura investe e apoia a formação contínua da nossa equipe técnica”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Diadema, Wagner Feitoza, o Vaguinho.

Curso aprofunda questões de licenciamento

De acordo com a Escola Superior da CETESB, o curso online (30 horas) visa repassar aos municípios os conhecimentos técnicos para análise do processo de licenciamento, por meio de um conjunto de informações necessárias para a estruturação, conhecimentos técnicos, metodológicos e de instrumentos legais, com enfoque no licenciamento com avaliação e fiscalização de empreendimentos de exclusivo impacto local.

No conteúdo do curso são aprofundados os seguintes temas: conceito de licenciamento ambiental; legislação pertinente (leis e resoluções federais e estaduais); procedimentos para o licenciamento ambiental – Rito; municipalização: comprovação de aptidão do município; licenciamento ambiental com avaliação de impacto ambiental; análise de Recursos Naturais; instrução e Análise do processo de licenciamento de fontes de poluição; e procedimentos para vistoria e autuações.

SERVIÇO

Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Diadema

Departamento de Gestão Ambiental licenciamento@diadema.sp.gov.br

Rua Ipitá, 193 – Jardim Inamar

Telefone: 4059-7613 (horário comercial)