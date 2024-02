Diadema intensifica ações de combate à dengue

A principal medida para combater o Aedes aegypti, transmissor da dengue, é eliminar todo e qualquer recipiente ou local que possa se tornar um criadouro do mosquito. A Prefeitura de Diadema intensifica as ações e conta com a população nesse enfrentamento, por isso, na próxima sexta-feira (16/02), as equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vão realizar atividade de casa em casa em mais um Dia D de Combate à Dengue.

Durante todo o dia, os bairros como Casa Grande, Conceição, Maria Tereza, Nova Conquista, Paineiras, Piraporinha, Real, Reid, Ruyce, São José e Serraria receberão mutirões de visita dos agentes de saúde para chamar a atenção da população quanto à necessidade dos cuidados e ações de combate ao mosquito da dengue.

“Com a integração dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de controle de endemias (ACE) atuando conjuntamente no território, tem se fortalecido as ações de combate a dengue casa a casa. É de fundamental importância aceitar a abordagem desses profissionais em sua residência para o combate a dengue na nossa cidade”, destaca a coordenadora da Atenção Básica, Maria Luísa Malatesta.

“Recebam os agentes de saúde, tirem as dúvidas e verifiquem como é possível ajudar. População e poder público precisam estar juntos no combate à dengue. Além disso, ampliamos os canais de denúncias e contamos com um número de whatsapp”, explicou o secretário municipal, José Antônio da Silva. Os munícipes podem entrar em contato para avisar sobre riscos e potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti por telefone (08007710 963), whatsapp (11 40595892) e email ccz@gmail.com.

Desde o início do ano, foram confirmados 18 casos de dengue em Diadema.

Apoio

De 10 a 13 de fevereiro, a Prefeitura de Diadema realizou o Mutirão de Limpeza no Carnaval, uma ação de zeladoria e combate a dengue em prédios próprios municipais nas regiões Sul e Norte da cidade. Foram beneficiadas as EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz, José Martins da Silva, Profª Fabíola de Lima Goyano, Chico Mendes, Tarsila do Amaral, Henrique de Souza Filho (Henfil) e entorno.

Essa e outras intervenções se somam na promoção da saúde pública ao longo desse mês. Nesta semana ainda (15/02), a Coordenadoria de Vigilância em Saúde se reunirá com representantes dos serviços municipais para orientar sobre a prevenção da dengue e ações de prevenção.

Já no dia 7 de fevereiro, a Administração realizou o primeiro Dia D de Mutirão contra a Dengue.