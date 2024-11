Diadema inicia programação da 14ª edição da Virada Inclusiva

Começou nesta segunda-feira (25), os preparativos para a 14ª Virada Inclusiva em 5 municípios do estado de São Paulo, entre eles a cidade de Diadema. Idealizada pela SEDPcD, o tema deste ano “Superamos barreiras, protagonizamos mudanças!” reforça a importância do protagonismo das pessoas com deficiência na construção de um mundo mais acessível e justo.

Na cidade do ABC vivem cerca de 29,6 mil pessoas com deficiência, que poderão participar das ações promovidas pela Prefeitura. Entre elas a “Libras e Arte”, que coloca a Língua Brasileira de Sinais em performances artísticas com apresentações em bibliotecas e escolas da cidade; a oficina “Braile é vida”; exposição de artes visuais; entre outras atividades.

“A adesão dos municípios à Virada Inclusiva é fundamental para amplificar o impacto de ações voltadas à inclusão e à acessibilidade. Cada cidade que se junta a essa iniciativa ajuda a construir uma sociedade mais igualitária, em que as pessoas com deficiência possam exercer seu protagonismo de forma plena,” destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

A Virada deste ano tem o apoio e a parceria das secretarias estaduais da Educação (Seduc-SP), que pela primeira vez participará do evento em diversas atividades promovidas por 44 Diretorias Regionais de Ensino (DRE); de Meio Ambiente e Infraestrutura e Logística do Estado de SP (Semil), nas diversas ações espalhadas por 23 parques estaduais; e da Cultura, Economia e Indústria Criativas (SCEIC-SP), promovendo iniciativas nos museus.

Além disso, a programação traz ações de duas entidades do Sistema S, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Social da Indústria (Sesi); dos 12 campi da Universidade Estadual Paulista (Unesp); diversas unidades das Apaes no estado de SP e da Federação das APAEs do Estado de São Paulo (Feapaes – SP).

Confira aqui a programação completa da 14ª edição da Virada Inclusiva