Diadema inicia programação cultural de março com palestras e espetáculos teatrais

A programação cultural da primeira quinzena de março em Diadema será marcada por uma grande gama de atividades focadas na celebração ao Mês da Mulher. Os destaques serão o início da Semana da Rita Lee no Centro Cultural Heleny Guariba e o monólogo de Cláudia Abreu na peça “Virgínia” no Teatro Clara Nunes. Eventos musicais, literários e de danças exaltarão a força feminina por meio de atividades culturais em Diadema.

Os centros culturais de Diadema contam com intensa programação e todos os eventos podem ser conferidos no link https://portal.diadema.sp.gov.br/cultura/cultura-eventos/.

Confira a programação (sujeita a alterações):

Dia 02/03 – Sábado

Endereço: Rua Guarani, 764 – Ref. Centro Cultural Serraria

Horário: 9h às 14h

Atividade: Empoderando as Mulheres Além das Fronteiras com Batuque Abayomi – Livre

Inaugurando a série de encontros do mês das mulheres, o “Empoderando as Mulheres Além das Fronteiras” chega à região Oeste com o Batuque Abayomi (11h). O grupo reflete sua história e sua essência por meio de sua formação exclusivamente feminina e da música de seus tambores, que incorporam ritmos da cultura popular brasileira, como o maracatu, o samba reggae e o samba. Participação especial de Vanessa Reis.

Centro Cultural Clara Nunes

Horário: 16h

Endereço: Rua Graciosa, 300 – Centro

Atividade: Feira – Variedades Culturais & Artísticas & Artesanais & Gastronômicas – Livre

Expositores da cidade e região com artes e artesanatos, moda, acessórios, artigos usados e desapegos, serviços e gastronomia, e apresentações e intervenções artísticas.

Horário: 20h

Atividade: Espetáculo Pérsia: Grupo Sobrevento – 18 Anos

O espetáculo, baseado na linguagem do Teatro de Objetos, aborda os vínculos entre as culturas brasileira e persa. A dramaturgia revela anseios comuns de liberdade, igualdade, alegria, e propõe uma reflexão sobre o sofrimento que o autoritarismo e o fundamentalismo podem provocar na vida das pessoas.

Dia 05/03 – Terça – Feira

Centro Cultural Nogueira

Horário: 08h

Endereço: R. Marcos de Azevedo, 240 – Vila Nogueira

Atividade: Mulheres Em Ação – 14 anos

Ação conjunta com a UBS Nogueira que traz atividades para o público feminino como: Ioga, Fitdance, trança, maquiagem e dança do ventre com as arte educadoras Flávia, Nithia e Gabe, práticas de pompoarismo com a enfermeira Olímpia, e “Partilha de Mulheres: Empoderamento Feminino” com a psicóloga Emilin.

Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira

Horário: 10h

Endereço: R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Atividade: Mulheres em Ação: Oficina de Turbantes – Livre

A ação, conjunta com a UBS Nogueira, traz dicas de beleza, saúde e bem-estar e uma oficina de turbantes que propõe ensinar diferentes tipos de penteados com tecidos às mulheres, buscando sensibilizar as participantes sobre seu empoderamento, beleza, amor próprio e autoestima.

Dia 07/3 – Quinta – Feira

Teatro Clara Nunes

Horário: 19h30

Endereço: Rua Graciosa, 300 – Centro

Atividade: O Vazio Dos Teus Olhos – 16 anos

Cia As Mal Amadas Poética do Desmonte

O espetáculo conta a história de duas mulheres munidas de rosas e suas memórias plantam um jardim de plástico, enquanto reconstroem o caminho para si mesmas e sua libertação de relacionamentos abusivos.

Dia 08/03 – Sexta-feira

Centro Cultural Heleny Guariba

Horário: 08h30

Endereço: Rua Barão de Uruguaiana, 87 – Jardim Ruyce

Atividade: Semana Rita Lee – Caminhada Em Comemoração Ao Dia Internacional Da Mulher – Livre

A “LUTA DAS MULHERES”, que teve início em 8 de março de 1917, demandava melhores condições de trabalho e de vida. Neste evento, destacaremos a importância dos cuidados com a saúde da mulher. A animação da caminhada será conduzida pela Coletiva Minas de Resistência, enquanto marchamos pelas ruas.

Centro Cultural Taboão

Horário: 15h

Endereço: Av. Dom João VI, 1393 – Taboão

Atividade: Homenagem ao Dia das Mulheres – Livre

Sob a orientação da Professora Padma, faremos vivências que visam fortalecer e elevar a autoestima, oferecendo momentos de reflexão, compartilhamento de experiências e aprendizado. Além disso, celebraremos este dia com a participação de várias mulheres inspiradoras.

Teatro Clara Nunes

Horário: 19h

Endereço: Rua Graciosa, 300 – Centro

Atividade: Peça “Virginia”, com Claudia Abreu – Livre

“Virginia” é um monólogo que reflete os impactos de Virginia Woolf na vida de Cláudia Abreu, após cinco anos de pesquisa. Marca a estreia da atriz na dramaturgia e o retorno da parceria com Amir Haddad na direção do espetáculo. Haverá bate-papo com a atriz após a apresentação.

Início da distribuição será a partir de quinta – feira (07), a partir das 17h, limitado a 2 ingressos por pessoa.

Dia 09/03 – Sábado

Horário: 9h às 14h

Endereço: Rua Strauss, 26 – Casa Grande (Região Leste)

Atividade: Empoderando as Mulheres Além das Fronteiras com Coletiva Minas de Resistência

O segundo dia da série especial de encontros do mês da mulher nos bairros, agora na Leste, poderá conferir o trabalho da Coletiva Minas de Resistência (11h). Com repertório que abrange samba de coco, maracatu nação e ciranda, o grupo promove a reconciliação feminina, a reconexão com a ancestralidade e a valorização da cultura da mulher periférica e dos mestres das tradições populares.

Biblioteca Olíria de Campos Barros

Horário: 10h

Endereço: Rua Graciosa, 300 – Centro

Atividade: BraZineiras – O Protagonismo Feminino Nos Fanzines E Inauguração Da Gibiteca- Livre

Dia 10/03 – Domingo

Antigo Terminal Eldorado

Horário: 16h

Endereço: Ref. Rua Baleia, n° 1 – Eldorado

Atividade: Roda de Samba da Prudente – Livre

Em comemoração ao mês das Mulheres, o Centro Cultural Eldorado recebe a cantora e compositora Vanessa Reis, com o Grupo Samba Lá de Casa, em uma roda de samba. Animação com a discotecagem da DJ Lih Lima.

Dia 11/03 – Segunda – Feira

Centro Cultural Heleny Guariba

Horário: 14h

Endereço: Rua Barão de Uruguaiana, 87 – Jardim Ruyce

Atividade: Semana Rita Lee – 16 Anos – Lei Maria da Penha

Roda de conversa, com a assistente social Elen da Silva, que propõe um momento para ampliar o conhecimento sobre a lei que protege mulheres em situação de violência e divulgar o trabalho realizado pelos profissionais da Patrulha Maria da Penha.

Dia 12/03 – Terça – Feira

Centro Cultural Vladmir Herzog

Horário: 14h

Endereço: R. Eduardo de Matos, 159 – Campanário

Atividade: Roda de Conversa: Saúde, Bem-Estar e Direitos das Mulheres – Livre

Marília Berzins, assistente social e gerontóloga, vem para um bate-papo sobre a saúde da mulher, direitos e cuidados para um envelhecimento saudável. Com participação especial das alunas de Dança do Ventre.

Dia 13/03 – Quarta – Feira

Centro Cultural Heleny Guariba

Horário: 14h

Endereço:Rua Barão de Uruguaiana, 87 – Jardim Ruyce

Atividade: A Mulher no Mercado de Trabalho e Outras Abordagens – 14 Anos

Teatro Clara Nunes

Horário: 19h30

Endereço: Rua Graciosa, 300 – Centro

Atividade: Cinema e Café – Audiovisual Em Diversos Formatos: Héstia – Livre

Cleyde Mariano | 20 min | Ficção

Uma mulher puérpera tenta encontrar um momento de respiro diante de inúmeras mudanças físicas e emocionais. Até que a lembrança de uma história contada por sua avó, quando ainda era uma criança, vem a sua mente e faz com que a personagem volte-se para si mesma

14/03 – Quinta – Feira

Centro Cultural Diadema

Horário: 14h

Endereço: Rua Graciosa, 300 – Centro

Atividade: Chá Cultural 60+: Da Poesia Das Anas Às Lutas Das Luizas – Livre

Este encontro com a melhor idade propõe trazer a poesia de Cora Coralina e tantas outras, além das lutas de mulheres, como Luiza Mahin, ao longo da história.

Centro Cultural Heleny Guariba

Horário: 19h30

Endereço: Rua Barão de Uruguaiana, 87 – Jardim Ruyce

Atividade: Semana Rita Lee – Mulheres Na Música e Na Sociedade

O professor Marcos Melo apresentará o tema “O caminho da mulher na sociedade e nas canções brasileiras: O que canta Rita Lee?”.

Dia 15/03 – Sexta – Feira

Centro Cultural Heleny Guariba

Horário: 08h30

Endereço: Rua Barão de Uruguaiana, 87 – Jardim Ruyce

Atividade: Semana Rita Lee – Caminho Do Bem-Estar – 18 Anos

Atividade para compartilhar conhecimento do bem-estar físico e mental no processo de envelhecimento. Como adotar práticas saudáveis de autocuidado. Roda de conversa com a nutricionista Gisele, Barbara, educadora física, e Elen da Silva, assistente social.

Horário: 13h

Atividade: Semana Rita Lee – Roda de Conversa – 12 Anos

Roda de conversa, com a psicóloga Sheila e a nutricionista Gisele, para compartilhar conhecimentos sobre saúde mental e sobre como adotar práticas para o cuidado diário da saúde mental.

Horário: 19h30

Atividade: Semana Rita Lee – Tributo à Rita Lee – 12 Anos

Rita Lee Jones de Carvalho foi uma cantora, compositora, multi-instrumentista, apresentadora, atriz e ativista brasileira. Nasceu em dezembro de 1947, na Vila Mariana – SP, e faleceu em maio de 2023. Suas canções serão relembradas por Vilson Moreno, Margarete Barrucci, Priscilla Agra, Jairton Brandão e Cesar Miniguiti.

Teatro Clara Nunes

Horário: 20h

Endereço: Rua Graciosa, 300 – Centro

Atividade: “Dharma”, Show com Socorro Lira – Livre

O show “Dharma” celebra 22 anos de carreira de Socorro Lira, e traz doze faixas, sendo onze delas compostas em parcerias, algumas com grandes nomes, como Chico César, Ná Ozetti e Zélia Duncan. O projeto foi contemplado no “PROAC Expresso Lab 2021 – Prêmio por Histórico de Realização em Música – Artistas”.