Diadema inicia oficialmente demolição do Paço para construção do novo Hospital Municipal

A Prefeitura de Diadema realizou, na manhã desta terça-feira (28), o ato oficial de demolição do Paço Municipal para a construção do novo Hospital Municipal da cidade. O Paço, construído na década de 1970, vai dar lugar a um moderno equipamento com 12 andares, 212 leitos, incluindo unidades de terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, além de centro de diagnóstico, cirurgia, ortopedia, obstetrícia, saúde mental e emergência. O Ministério da Saúde já garantiu o repasse de R$ 287 milhões para as obras.

O secretário de Saúde, o vereador licenciado Zé Antônio, lembrou que a atual gestão assumiu em meio à pandemia, com o propósito de não apenas controlar as contaminações e atender os infectados pela Covid, mas também reestruturar a atenção básica, a rede de urgência e emergência, a rede de atendimento à saúde mental da cidade e o funcionamento de 100% do Quarteirão da Saúde. “O ato de hoje faz parte de um sonho que começou em 2021“, frisou.

O secretário de Obras, Luiz Carlos Theophilo, fez coro à fala de Zé Antonio, destacando que desde os primeiros dias da gestão do prefeito José de Filippi Júnior a equipe de governo se dedicou ao projeto do novo Hospital Municipal. “Batalhamos muito e vamos construir um grande hospital, com três vezes o tamanho do hospital atual e um novo paradigma de atendimento à população”, afirmou.

A enfermeira da unidade de neonatologia do Hospital Municipal Albenice Simião da Silva, que há 17 anos trabalha no atual HM, no bairro Piraporinha, não escondeu a ansiedade pelo novo equipamento. “É uma necessidade premente tanto da população, quanto dos servidores.”

O prefeito José de Filippi Júnior ressaltou o importante apoio do governo federal, que garantiu repasse de 90% do valor da obra. A Prefeitura de Diadema vai aportar cerca de R$ 30 milhões em contrapartida. “Quero registrar minha gratidão à doutora Rejane Calixto, que foi nossa primeira secretária de Saúde, e participou do início desse projeto”, declarou. Rejane esteve presente no ato oficial de demolição.

Filippi afirmou que a demolição de parte do prédio do Paço marca o início da construção de um grande sonho da cidade, um projeto que outros prefeitos tentaram viabilizar, e que a tristeza que acaba afetando quem conviveu tantos anos com o Paço Municipal vai dar lugar, em breve, à alegria de ter um equipamento moderno e tão necessário para a cidade.

“Vamos pedir licença para a história e criar um hospital com atendimento humanizado, um lugar para poder cuidar bem de quem cuida de gente, que são os profissionais”, elencou. “A construção do hospital não deveria ser um motivo de disputa. Não vai trazer problemas para os moradores da região, pelo contrário, vai aumentar a segurança do entorno”, concluiu.

O novo hospital vai aumentar o número de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na cidade, que vão passar de 37 para 50, sendo 10 de UTI pediátrica, já que atualmente a demanda do município é atendida por leitos estaduais. O novo Hospital Municipal terá uma área construída de 26 mil metros quadrados, enquanto o atual tem cerca de 8 mil metros quadrados. A Lira Musical de Diadema se apresentou no evento.