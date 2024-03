Diadema inicia instalação de 14 mil lâmpadas de LED

A Prefeitura de Diadema começa nos próximos dias a substituição de cerca de 14.000 lâmpadas a vapor de sódio por luzes de tecnologia LED. O projeto luminotécnico foi concluído e esta semana foi entregue ao secretário de Obras do município, Luiz Carlos Theophilo.

Quem fará o serviço de modernização da iluminação pública do município é o Consórcio Brilha Diadema, formado pelas empresas Ilumitech Construtora Ltda e Planova Infraestrutura Ltda. O Consórcio foi o vencedor da licitação pública realizada para aplicação da melhoria. A previsão é que até o final de junho deste ano todas as substituições estejam terminadas.

Além das substituições das lâmpadas e do projeto luminotécnico, está incluso no contrato com o Consórcio o serviço de manutenção das luzes, por período de cinco anos. Outro item é a realização do processo de georreferenciamento, que irá permitir, depois das trocas das lâmpadas, a localização exata de cada ponto de iluminação no munícipio.

O uso dessas tecnologias insere Diadema no conceito de cidades inteligentes, ou seja, municípios que usam a tecnologia, a coleta de dados por sensores, para o monitoramento e a melhoria na prestação de serviços públicos.

“Com essa modernização, a nossa cidade vai ficar mais bonita, mais iluminada e mais segura. Nós já temos 11.400 luminárias de LED instaladas e com as substituições das cerca de 14.000 novas luzes, Diadema ficará cem por cento coberta por esse sistema tecnológico”, afirmou o prefeito José de Filippi Júnior.