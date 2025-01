Diadema inicia força-tarefa na saúde para reduzir filas de exames e consultas

A Prefeitura de Diadema iniciará a Força-Tarefa na Saúde no sábado (01/02), com a meta de reduzir a fila de exames e consultas pela metade nos 100 primeiros dias do governo. A primeira fase do mutirão será realizada durante todo o mês de fevereiro e vai mais que triplicar a capacidade de realização de exames, passando de 3 mil para 10,5 mil por mês.

A força-tarefa será realizada no Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso e em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Nesta primeira fase, serão oferecidos exames de raio-X, ultrassonografia, ecocardiografia, ecodopplercardiograma e mamografia, além de consultas de ginecologia, ortopedia (adulto e pediátrica), cardiologia (adulto e pediátrica) e oftalmologia geral.

O Quarteirão da Saúde abrirá todos os sábados do mês, das 7h às 19h, além de dobrar a capacidade de atendimento de segunda a sexta-feira. No mutirão, logo após a realização dos exames ginecológicos, a pessoa já saíra com o laudo e passará em consulta com médico ginecologista.

As Unidades Básicas de Saúde Nogueira, ABC, Paulina e Parque Real, que já oferecem ultrassonografia uma vez por semana, passarão a realizar exames três vezes na semana e também aos sábados, das 7h às 19h, durante o mês.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, destacou a Força-Tarefa como uma das ações prioritárias para os 100 primeiros dias da gestão.

“Encontramos um cenário com mais de 120 mil exames e consultas com especialistas parados nas filas. Daremos início imediato a medidas estratégicas para reduzir essas filas pela metade e, em seguida, eliminá-las por completo”, afirmou.

Nas próximas fases, além dos exames e consultas já mencionados, serão incluídos tomografia, endoscopia, colonoscopia, além de consultas especializadas de dermatologia, endocrinologia, neurologia (adulto e infantil), proctologia, reumatologia, otorrinolaringologia e urologia.

Fique atento

Os pacientes estão sendo contatados pelas equipes de saúde para agendamento dos exames e consultas. Fique atento.

Serviço:

Início da Força-Tarefa na Saúde

1º de fevereiro (sábado), às 9h

Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso

Av. Antônio Piranga, 700, Centro