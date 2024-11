Diadema inicia duas turmas do “Melhor Peso Agora”

A Secretaria de Segurança Alimentar de Diadema iniciou, nesta semana, duas novas turmas do curso “Melhor Peso Agora: Emagreça com Qualidade”. A formação que conscientiza os moradores sobre a alimentação saudável, bons hábitos, e que resulta em saúde e qualidade de vida, está acontecendo em dois locais da cidade: no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema (CRESAND) e na cozinha didática do Restaurante Popular Campanário.

As duas turmas totalizam 36 participantes e o curso será ministrado em oito encontros. As aulas acontecem uma vez por semana, às quintas-feiras, em horários diferentes. No CRESAND, é na parte da manhã, das 9h às 11h, com 25 alunos, e no espaço culinário do Restaurante Popular, no horário das 14h às 16h, com classe de 11 aprendizes.

“O Melhor Peso Agora é uma formação com prioridade para pessoas com excesso de peso ou obesidade”, ressalta a secretária de Segurança Alimentar Luci Uliana. A titular da pasta explica que o ganho de peso pode causar comorbidades que colocam em risco a vida humana. “São doenças como diabetes, arritmia cardíaca, apneia do sono e pressão arterial, que podem ser evitadas, quando se tem um ritmo de vida saudável”, informa.

Durante o curso, além de aulas teóricas, acontecem diversas atividades, entre elas dinâmicas elaboradas por uma psicóloga e por um professor de educação física. Também são realizadas pesagens e aferições de circunferência da cintura e acompanhamento alimentar por meio de diário. Quem conclui o estudo ganha um plano alimentar individualizado com receitas.

Ministrado por nutricionistas do Programa de Educação Alimentar e Nutricional de Diadema (PEAND) “O Melhor Peso Agora: Emagreça com Qualidade” é oferecido gratuitamente pelo município. Para fazer o curso é necessário ter idade a partir de 18 anos e ser morador de Diadema.