Diadema inicia curso profissionalizante para 48 novos bolsistas do Programa Nosso Bairro Melhor

A Fundação Florestan Fernandes, de ensino profissionalizante, em conjunto com as Secretarias de Ação Social e Cidadania e de Administração e Gestão de Pessoas deram início nesta quinta, dia 16 de agosto, ao curso profissionalizante “Auxiliar de Pequenos Reparos Elétricos, Hidráulicos e de Alvenaria”, para 48 novos bolsistas do Programa Nosso Bairro Melhor, que excutam ações de zeladoria e conservação de vias e espaços públicos de Diadema. Eles vão se juntar aos atuais 60 integrantes do programa que fizeram, no primeiro semestre, o curso de “Auxiliar de Conservação e Preservação Ambiental” – que ofereceu reflexões sobre paisagem urbana e jardinagem, ergonomia (campo de estudo que visa trazer maior conforto e condições adequadas de atuação para um profissional em seu ambiente laboral), técnicas de carpinagem, interação e contato com os moradores do bairro, dicas de trabalho e elaboração de currículo.

Os 108 alunos que farão o novo curso terão aulas semanais durante um dia da semana nas unidades da Fundação Florestan Fernandes (aulas teóricas na Rua Manoel da Nóbrega e aulas práticas na Rua Santo Inácio, ambas no Centro). Eles vão aprender os seguintes temas: regras de espaço, segurança e ergonomia; princípios de eletricidade e de pequenos circuitos; hidráulica; alvenaria; meio ambiente; relações de trabalho; alternativas para empreendedores; plano de custos; divulgação e gerenciamento de serviço. O curso tem carga horária de 54 horas e terá 18 encontros, com aulas até o dia 10 de dezembro.

O Bairro Melhor também estabelece que quem não tem o ensino fundamental precisa fazer o EJA (Educação de Jovens e Adultos). Por isso, a semana dos contratados é de quatro dias de trabalho e um de aprendizagem.

Nosso Bairro Melhor

André Baldini/PMD

O Programa Nosso Bairro Melhor é um novo modelo de frente de trabalho, com a diferença de manter o bolsista no seu bairro, fortalecendo seus laços de cidadania com a região onde mora. As vagas são destinadas para homens e mulheres, com cotas para pessoas com deficiência (PCD) e mulheres vítimas de violência doméstica.

Criado em 2021, o Programa contrata bolsistas homens e mulheres para zeladoria e conservação da cidade com serviços de capinagem, pintura de guias, identificação de pontos viciados em descartes irregulares de entulho, conservação de áreas verdes e praças, manutenção dos equipamentos públicos e limpeza e manutenção nas vias públicas, bem como a realização de pequenas obras de manutenção e melhorias nos núcleos habitacionais, entre outros. O valor da bolsa auxílio é de R$ 822,49 (58,25% do salário mínimo, atualmente em R$ 1.412) para 4 horas de trabalho diário.

Os 108 bolsistas que participam do curso estão divididos em equipes para atender os seguintes bairros: Taboão, Campanário, Paineiras, Canhema, Centro, Conceição, Piraporinha, Vila Nogueira, Casa Grande, Serraria, Inamar e Eldorado. Todos são contratados por um ano, podendo ter o contrato prorrogado por mais um ano.