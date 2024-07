Diadema informa que Campo Piraporinha será fechado para manutenção

A Prefeitura de Diadema informa que o Campo Distrital do Padre Anchieta, no bairro Piraporinha (Av. Dona Ida Cerati Magrini, 721), estará fechado para manutenção do gramado sintético a partir de segunda-feira, 15 de julho. A previsão de conclusão será em em torno de dois meses

A reforma será feita pela empresa Soccer Grass Assessoria e Empreendimentos Esportivos LTDA, com um investimento de R$477.00,00. A grama sintética é uma melhoria que permite o uso do campo em qualquer clima, além de absorver melhor o impacto do solo das pessoas que estão praticando a atividade esportiva.

As aulas de futebol de campo para meninos e meninas serão transferidas para o campo do Taperinha (Av. Dona Ruyce Ferraz Alvim s/n) enquanto durar o serviço de manutenção, mas neste período, a presença será facultativa e não haverá a perda da vaga por faltas.