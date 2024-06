Diadema inaugura o 15º ecoponto do município

Atenta à preservação ambiental, a Prefeitura de Diadema segue investindo na proteção ao meio ambiente. Para isso, inaugurou no dia 4/6, o Ecoponto Júpiter, no Conjunto Habitacional Júpiter, região do Serraria. Este é o 15º equipamento do município e todos os endereços podem ser conferidos aqui: https://portal.diadema.sp.gov.br/meioambiente/coleta-seletiva-e-ecopontos/

“Esse local passou do lixo para o luxo, mudando completamente. Antes do ecoponto era um lixão a céu aberto, que envergonhava a gente quando chegava alguma visita”, desabafou Balbina Ferreira Baptista, moradora do Conjunto Júpiter há 27 anos. “Nossa comunidade agradece muito ao prefeito Filippi essas melhorias todas. Eu mesma fico muito feliz. Adoro ver esse local limpo, bonito e organizado, porque limpeza gera mais saúde”, completou.

A construção do novo ecoponto, que recebe entulhos, bagulhos, recicláveis e outros resíduos, foi resultado de contrapartida da obra do Supermercado Atacadão. As intervenções urbanísticas contaram com acompanhamento técnico das secretarias municipais de Habitação e Desenvolvimento Urbano e a de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

O empenho da Prefeitura para disponibilizar mais ecopontos, agrada às pessoas com educação ambiental. Para Adrian Sampaio Rodrigues, que morava no Conjunto Júpiter e mudou-se para o Campanário, a Municipalidade está de parabéns. “É ótimo ter mais ecopontos porque deixa a nossa cidade mais limpa e saudável. Eu e minha esposa fazemos questão de educar e dar o bom exemplo aos filhos, destinando corretamente nossos resíduos”, explicou Adrian. Ele também informou que costuma utilizar o novo Ecoponto Maria Leonor, na região do Campanário. “Mas quando não é possível neste ecoponto, escolho outro ecoponto para levar meus entulhos, móveis velhos e demais descartes”, disse Adrian.

Em breve, a Prefeitura também vai inaugurar o 16º ecoponto. O endereço do mesmo será na avenida Curió, próximo à Praça Celite, no bairro Campanário.

Conjunto Júpiter ganha R$ 2 milhões de investimentos

Por meio do Programa Revitaliza, a Prefeitura investiu R$ 1.566.304,35. A obra incluiu a construção do muro de divisa dos blocos 3 e 4 do Conjunto, recuperação das áreas permeáveis dos quatro blocos, reparação das duas caixas de esgoto em parceria com a Sabesp, demolição das construções irregulares que resultaram em estacionamento, praça e playground, drenagem nesses equipamentos e também foram construídas as novas lixeiras do Condomínio.

Os primeiros investimentos da Prefeitura no Conjunto Júpiter começaram em 2022, com a demolição de caixas d’água (R$ 175.247,05) e a instalação de gradil no Condomínio 1 e 2 (R$ 328.051,33).

A cerimônia oficial de entrega das obras contou com a presença do prefeito José de Filippi Júnior, da vice-prefeita Patty Ferreira, vereadores, secretário Vaguinho (Meio Ambiente), diversos outros secretários municipais e moradores.

Durante o evento, o prefeito Filippi relembrou quando participou da entrega dos primeiros apartamentos do Conjunto Júpiter, no seu primeiro mandato à frente da Prefeitura. “Assim que assumimos a Prefeitura em 2021 durante a pandemia da Covid 19, nossa prioridade foi salvar vidas. Mesmo assim, visitei essa comunidade e ouvi as reivindicações dos moradores, começamos a trabalhar e agora estamos finalizando a entrega de vários melhoramentos”, disse o prefeito.

“Nosso objetivo é que cada morador possa curtir, melhorar, ocupar e cuidar de cada pedacinho da nossa cidade. Os ecopontos são para manter a cidade limpa e conservar o meio ambiente, por isso, precisamos valorizar cada espaço que é comum e de todos”, concluiu Filippi.

A secretária municipal de Habitação, Patrícia Cavalcante, explicou que a Prefeitura está entregando apenas a primeira fase de melhoramentos. “Nosso diálogo com a comunidade do Júpiter continua, estamos cientes e atentos às reivindicações e, portanto, novos investimentos da Prefeitura ainda estão previstos neste Conjunto”, anunciou a secretária.