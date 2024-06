Diadema imuniza mais de 1.600 crianças contra paralisia infantil

Neste sábado (08/06), pais e responsáveis por crianças em Diadema, com idade entre 1 e 4 anos, atenderam o convite da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e levaram 1.649 pequenos às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para receberem a dose de reforço contra a poliomielite. O Dia D de Vacinação ainda permitiu aos demais grupos da população atualizar o esquema vacinal com os imunizantes do calendário oficial.

A coordenadora de vendas Edvania Santana levou a neta, a pequena Lavínia Santana, de 7 meses, para tomar a sua dose na UBS Promissão. Com a bebê no colo, Edvania afirmou que o Dia D é importante para lembrar às pessoas a importância da vacinação, e deu um recado para quem acha que não é importante vacinar as crianças. “Só estamos aqui porque lá atrás fomos vacinados. Fomos protegidos no passado e devemos continuar fazendo isso”, afirmou.

O prefeito José de Filippi Júnior e o secretário de Saúde José Antonio da Silva estiveram na UBS Promissão e conversaram com os munícipes que aguardavam o atendimento. Na parte da manhã, o prefeito e sua equipe participaram do lançamento nacional do programa Periferia Viva, que vai investir R$ 200 milhões nas melhorias dos núcleos habitacionais Marilene e Gazuza, na mesma região da UBS.

Outras unidades que receberam visitas foram as UBSs Paulina, Inamar e Eldorado, onde representantes da Supervisão Estadual do Grupo de Vigilância Epidemiológica (VGE), acompanhados pela Coordenação de Imunização Municipal, foram conferir se o trabalho estava dentro do que preconiza o Ministério da Saúde.

“Fomos muito elogiados pela organização de todo o processo”, relatou a assessora técnica da Coordenação da Atenção Básica, Cristiane Lopes de Souza. Nas UBSs, Ruyce, Casa Grande e Serraria a visita foi realizada pela enfermeira Shirley Félix, da coordenação municipal.

Ao todo foram aplicadas 6.208 doses, sendo 1.649 contra pólio, 2.957 contra influenza, 904 contra covid-19 e outras 693 contra doenças diversas. Foram colhidos, ainda, 55 exames de papanicolau. No total, 3.384 crianças e 2.249 adultos foram vacinados. Quem tem dúvida se está com as vacinas em dia ou precisa receber alguma dose pode ir a Unidade Básica de referência para avaliação da caderneta de vacinação.

A campanha de vacinação contra poliomielite continua até 14 de junho em todas as UBSs da cidade. Para receber a dose, é preciso levar carteirinha de vacinação, documento com foto e, se possível, o cartão SUS, além de estarem acompanhadas de um dos pais ou responsáveis com mais de 18 anos de idade.

Já a aplicação da dose contra a influenza segue até 28 de junho e está ampliada para pessoas a partir de seis meses de idade. Mais informações em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinacao-contra-influenza-segue-ate-28-de-junho/.

Bolsa Família

Além da vacinação do Dia D, as equipes de saúde das UBSs realizaram 869 atendimentos para crianças e demais beneficiários do Programa Bolsa Família, como pesagem, orientações sobre saúde e prevenção de doenças. A ação também será realizada ao longo do semestre, de acordo com calendário de cada UBS.

Serviço:

Campanha de Vacinação contra Poliomielite até 14 de junho

Campanha de Vacinação contra Influenza até 28 de junho

Em todas as UBSs.

Confira os endereços em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.