Diadema ganha terceiro restaurante municipal

A Prefeitura de Diadema entregou na manhã de hoje (28/6), às 10h, o Restaurante Popular Jardim Marilene. A nova unidade, localizada na Avenida Alberto Jafet, 709, Vila Nogueira, começou funcionando com 800 refeições diárias, ao preço de R$ 2,00. Ela abrirá de segunda a sexta-feira, no horário das 10h às 13h30.

O novo serviço alimentar municipal é o terceiro implantado pela Prefeitura. Com isso, o município passa a ter um restaurante público em cada região, que juntos produzem 4.700 refeições/dia. Os restaurantes são os seguintes: o do Campanário (região norte), do Serraria (região oeste), Jardim Marilene (região leste) e Bom Prato Eldorado (região sul). Este último é uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, da qual também está incluída a unidade Bom Prato Móvel, no Taboão.

No ato de inauguração realizado antes da abertura da nova unidade, quem estava querendo conhecer logo o Restaurante Jardim Marilene era a moradora Priscila da Silva. Residente na Passagem Verde Lima, no Núcleo Vila Popular, ela queria provar o cardápio do dia, especialmente preparado para a inauguração, composto de frango à moda caipira e doce de abóbora com coco de sobremesa.

“Estou curiosa para conhecer a comida. Me falaram que é boa e barata e, isso é importante, porque as pessoas precisam se alimentar bem para ter saúde. Na minha comunidade tem muita gente sozinha, idosos e desempregados e, com o preço mais em conta fica mais fácil para todos”, declarou.

Já para a dona Maria de Lourdes de Gois Gomes, que estava indo pela primeira vez a um restaurante municipal em Diadema, tudo era novidade. Ela foi a primeira da fila e ao ser servida e pegar a bandeja já disse que o cheiro da comida estava muito bom. Ao terminar o almoço ela deu seu depoimento. “A comida é muito gostosa, o preço bom, e vou vir aqui várias vezes. Outro motivo é que acabei de operar os olhos e por um período não posso cozinhar”, afirmou.

Local de compartilhamento – O prefeito José de Filippi Júnior disse no ato de inauguração do Restaurante Jardim Marilene, que a entrega do serviço alimentar não é só oferecer refeições balanceadas, de qualidade e a preço acessível. “É um compromisso da nossa administração que reconhece o direito de todos à alimentação e também à qualidade de vida. Então, quando uma pessoa vem almoçar aqui (no restaurante) há compartilhamento de outras coisas boas, transformando este local em lugar do bom combate à fome, à falta de afeto e à falta de amizade”, concluiu.

A secretária de Segurança Alimentar, Luci Uliana, responsável pelo funcionamento dos restaurantes públicos de Diadema, ressaltou que a entrega da nova unidade é também para atender a uma demanda da população do município. “Hoje estamos aqui para realizar um pedido de vocês. Este restaurante veio complementar uma política pública de segurança alimentar e nutricional, que começou em 1993, com os sacolões municipais. Graças a continuidade desse trabalho e a participação de vocês, Diadema tem hoje uma rede de equipamentos que garante a boa alimentação e a cidadania”, disse.

Além de servir almoços, no subsolo do prédio de 500 metros quadrados onde está funcionando o Restaurante Jardim Marilene, está sendo implantada uma cozinha didática para realização de cursos e workshops. O trabalho de formação deverá começar ainda neste segundo semestre e o objetivo é a geração de renda.