Diadema ganha programação gratuita no final de semana das crianças

O Centro Cultural Diadema será só alegria no final de semana do Dia das Crianças. O projeto Espacinho Cultural trará muita diversão às famílias da região, que contarão com 24 apresentações gratuitas nos três dias de evento, sendo elas:

12 contações de histórias

9 peças de teatro infantil

3 peças de teatro musical

“Pensamos em trazer um conteúdo plural e educativo para o evento, a fim de agradar crianças de todas as idades e diferentes gostos. Entre as histórias trazidas ao Espacinho Cultural este ano, estão Bichos Vermelhos, Remelexo, Tok Batoque e O Sítio do Pica Pau Amarelo – O Rapto de Narizinho. Durante as contações de histórias faremos também de forma gratuita a distribuição do livro Contos Maravilhosos para as crianças presentes. Temos certeza de que o público participante, especialmente as crianças, irão aproveitar muito e sairão encantadas com o programa que escolheram para comemorar o Dia das Crianças deste ano”, comenta Thiago Catelani, coordenador de produção do projeto.

Para o secretário de Cultura de Diadema, Camilo Vannuchi, uma programação como a que está sendo preparada é tudo o que papais e mamães mais gostariam de ter no Dia das Crianças. “Ninguém vai ter trabalho para decidir aonde ir nem ficar preocupado com o relógio”, diz ele. “São três dias inteiros com atrações incríveis para maratonar, todas no mesmo local, parte delas de grupos locais e outra parte de fora”. Ainda segundo o secretário, é uma satisfação receber em Diadema um projeto já consolidado, que existe há 15 anos e já percorreu diversas outras cidades.

Espacinho Cultural é uma realização do ISPAC – Instituto São Paulo de Arte e Cultura e da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e conta com o apoio da Prefeitura de Diadema. As famílias que têm interesse em participar do evento não precisam retirar ingressos. Basta apenas se dirigirem ao local nas datas e horas específicas. Confira abaixo a programação completa:

SEXTA, 11 de Out

10h: Contos, Causos e Lendas do Brasil, Tricotando Palavras

11h: Às Fábulas de Lafontaine, AMO Entretenimento

14h – Medinho, Medão, Cia Viradalata

15h: Sobre Carrinhos e Bonecas, Cia. Núcleo

16h: Bichos Vermelhos, Pia Fraus

17h: Um rio que deságua histórias, Tricotando Palavras

18h: Bola e Pipa, Tricotando Palavras

19h: Remelexo, Márcio Araújo

SÁBADO, 12 de Out

10h: Bicho, Bichinhos e Bichões, Tricotando Palavras

11h: Conta-Conta, Amo Entretenimento

14h: Lendas do Brasil – O Folclore, Grupo Trapiche

15h: A Tecelã de Nuvens, Flor de Crejoá

16h: Pan Pá Ra Ran Pan, Trupe Peripécias

17h: Contos Maravilhosos Ásia com Serena Park

18h: A Curiosidade Premiada, Binho & Cia

19h: Modo de Brincar, Tok Batoque

DOMINGO, 13 de Out

10h: Uma Viagem Encantada, TransforArte

11h: Gigantes de Ar, Pia Fraus

14h: Peripécias, Trupe Peripécias

15h: Amigos, Binho & Cia

16h: Pinóquio, Amo Entretenimento

17h: Contos Oriente Médio com Carolina Gonçalves

18h: Histórias de Cabana, TransforArte

19h: Sitio do Pica-Pau Amarelo: O Rapto de Narizinho, Grupo Trapiche

Programação completa em: www.instagram.com/sparteecultura

Serviço

Espacinho Cultural – Diadema

Local: CCD – Centro Cultural Diadema – Rua Graciosa, 300 – Centro – Diadema / SP

Data: 11, 12 e 13 de outubro de 2024

Horário: Programação de 10h às 20h

Público: Famílias com crianças de todas as idades

Obs.: O evento é gratuito e aberto ao público, bastando chegar ao local nos dias e horários mencionados.