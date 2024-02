Diadema fortalece combate à violência doméstica por meio de redes de apoio

O CRAS Centro-Oeste organizou, nesta terça-feira (20), uma reunião de articulação de rede para discutir as necessidades das mulheres que sofreram violência doméstica em Diadema. Essa atividade reuniu representantes da Santa Casa de Diadema, da Casa da Economia Solidária (Ecosol), da Casa Beth Lobo, da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres e da Secretaria de Cultura de Diadema.

A coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Sheila Onório, esclareceu que a articulação feminina na política facilita a criação de projetos integrados. “Agora temos mulheres nas secretarias e nas coordenadorias, o que ajuda a esboçar projetos e a prestar auxílios de forma incisiva”, afirmou Sheila. “Esse panorama abriu portas para aproximação entre redes de assistência, como o Centro de Atenção Psicossocial (Caps), e serviços de mulheres em situação de violência.”

A coordenadora da Casa Beth Lobo, Amanda dos Santos, explicou que essas articulações surgem com o propósito de prestar um serviço de apoio às mulheres em situação de violência. “Muitas das vezes, casos de agressão são deixados de lado pela ausência de articulação entre os órgãos de ajuda necessários”, reiterou Amanda. “Com essa ampliação, poderemos reforçar a ponte entre as funções das casas de serviço às mulheres, como amparo judicial e realocação, e as redes de apoio, oferecendo auxílio psicológico, acompanhamento médico e encaminhamento para as entidades responsáveis”.

Essas reuniões de articulação em rede acontecem a cada dois meses no Cras Centro-Oeste até Dezembro.