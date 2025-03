Diadema forma multiplicadores comunitários para atuar nas escolas

A Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Educação, convida os munícipes para a primeira formação de multiplicadores comunitários do Programa Escola Aberta. A formação de multiplicadores, todos voluntários, tem como objetivo fortalecer os vínculos entre a escola e a comunidade. Após a formação, os participantes poderão compartilhar seu conhecimento durante as oficinas que serão ministradas nas escolas que abrirão aos sábados, a partir do dia 28 de março.

O curso tem como objetivo captar voluntários para fortalecer o território educativo e transformar as escolas em espaços vivos aos sábados, das 8h às 16h, com oficinas culturais, esportivas, ambientais e cursinho pré-vestibular. Entre as oficinas que serão ministradas pelos voluntários aos sábados para a comunidade estão as de reflexologia, teatro, jiu-jitsu e hortas comunitárias. As escolas participantes do programa Escola Aberta são as EMEBs Dr. Átila Ferreira Vaz, Professora Fabíola de Lima Goyano, Dr. José Martins da Silva, Machado de Assis, Ministro Francisco de Paula Quintanilha e Sagrado Coração de Jesus.

“O oferecimento dessas oficinas para a população por meio do programa Escola Aberta é uma forma de fortalecer os laços entre as escolas e a comunidade, e de construir uma cidade com mais oportunidades. Todos estão convidados a participar do curso de formação de multiplicadores”, afirma o secretário de Educação de Diadema, Felipe Sigollo.

Formação de Multiplicadores Comunitários

21/03 (sexta-feira) – 18h30 às 21h30

22/03 (sábado) – 8h30 às 15h30

Local: Centro de Formação Profª Lisete Arelaro/ Secretaria de Educação – Av. Alda, 831, Centro – Diadema

Inscrições:

Programação

Dia 21 de março – Sexta feira

Horário: 18h30 às 21h

Local: auditório da Secretaria de Educação

18h30 – Recepção

18h40 – Aquecimento – dinâmica com o Professor Guilherme Fernando – Grupo Brincplay Assessoria Esportiva de Recreação

19h – Formação da mesa (Prefeito e Secretário de Educação) e Fala das autoridades

19h20 – Apresentação do Programa Escola Aberta

19h30 – Palestra – A importância do Voluntariado na Cidade de Diadema com a Palestrante Edna de Castro Sousa – Cia de sopa de Comédia, e Felipe Mello

21h – Informes do que vai acontecer no sábado e orientações gerais

Dia 22 de março – Sábado

Horário: 8h às 15h30

Local: Salas da Secretaria de Educação

8h – Café oferecido pela Secretaria de Educação

8h30 – Início das atividades – grupo se divide por turmas de acordo com a inscrição (parte teórica)

11h30 – Parte do grupo sai para almoço

12h – Parte do grupo sai para almoço

13h – Atividades práticas

14h30 – Atribuição das escolas

14h40 – Certificação

15h30 – Encerramento

OFICINAS OFERECIDAS

1- Artes – Maria Creuza Martins (Educação Integral)

2- Escovista – Marry Oliveira (Secretaria de Educação)

3- Reflexologia – Monica Limeira e Eliade Roberto

4- Recreação – Guilherme Pereira (Grupo Brincplay Assessoria Esportiva de Recreação)

5- Teatro – Rejane Andrade (Secretaria de Cultura)

6- Auto maquiagem – Marlysângela Gonçalves (Secretaria de Educação)

7- Futsal – Alessandro Alves (Secretaria de Educação)

8- Jiu-jitsu – Leonardo Fidelis e Sensei Agenor Neto

9- Horta comunitária – Hercília Oliveira e Edileuza Torres

10- Trancista – Claudia Valenssa (Clau Tranças)