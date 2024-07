Diadema finaliza recapeamento de mais 140 ruas

A Prefeitura de Diadema terminou o recapeamento que vinha fazendo em 140 ruas do município. A troca da capa asfáltica começou pelos bairros Serraria e Vila Conceição, passou pelas regiões norte e sul, até ser concluída no final de junho em ruas do centro.

A colocação de asfalto novo serviu para reparar os leitos das vias que, na maioria delas, não passavam por manutenção há muitos anos. A recuperação foi realizada com recurso municipal e o valor investido foi de R$ 14,4 milhões.

O pavimento foi aplicado em avenidas principais, como a Tietê no Campanário, Alberto Jafet na Vila Nogueira e Assembleia no Centro, e também em travessas e passagens dentro dos núcleos habitacionais. Para realizar a manutenção das vias foram utilizados 176 mil metros quadrados de asfalto.

Melhor agora – Para Gabriel Oliveira, morador na Rua Salvador Corrêa de Sá, na Vila Nogueira, a manutenção asfáltica deixa a cidade mais organizada e as ruas sem buracos. “A nova pavimentação ficou ótima. A rua Salvador Correa estava com piso quebrado precisando de reforma”, revela.

Antônia Solanja de Souza, que reside na Rua Naochiti Tanaka, também na Vila Nogueira, revela que a manutenção veio em boa hora. “A minha rua estava com o asfalto bem ruim e fazia mais de vinte anos que não recebia manutenção. Agora com o asfalto novo ela ganhou outro visual”, afirma.

A recuperação das vias públicas de Diadema começou em 2021, com o processo de modernização da Avenida Casa Grande. Nos anos seguintes, outras 54 ruas também passaram por manutenção, finalizando o processo com a entrega do recape das 140 ruas. Somando todos os recapeamentos, cerca de 200 ruas de Diadema receberam pavimentos novos.

Concluída a parte do recape é feita a sinalização horizontal nas vias, para que motoristas e pedestres circulem nos locais com mais segurança.