Diadema faz reunião de articulação de rede com o tema Diversidade

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da região Centro-Oeste, ligado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Diadema (SASC), realizou mais uma de seus reuniões bimestrais de articulação da rede local de serviços, envolvendo escolas, centros culturais, unidades de saúde, entidades socioassistenciais e o próprio CRAS. Desta vez, o tema escolhido foi Diversidade, uma vez que junho é considerado o mês do orgulho LGBT+.

“No atendimento à população LGBT, a saúde mental é o mais importante,” observou Robson de Carvalho, coordenador de Políticas de Cidadania e Diversidade. “Muitas vezes, ao sofrer preconceito, ao não ter seu nome social respeitado, uma pessoa gay, lésbica ou trans pode simplesmente desistir do serviço. E isso em áreas como Saúde ou Educação, é muito grave. Deixa a pessoa ainda mais vulnerável.”

“Um espaço como o Ambulatório DiaTrans é necessário por ter especialistas que sabem da demanda histórica desses segmentos e conhecem suas dores, seus desafios, mas também é importante que todos possam ser atendidos em seus próprios territórios, sendo atendidos por qualquer pessoa, sem receio de sofrerem agressão ou violação de seus direitos,” completou a travesti Dandara Santos, que atua no ambulatório.

“Conhecer os trabalhos da Coordenadoria de Diversidades, do Ambulatório DiaTrans, ajuda a qualificar o nosso trabalho no dia-a-dia, principalmente no atendimento à população LGBT,” explicou Cláudia Del Monte, coordenadora do CRAS Centro-Oeste. “Estamos até planejando uma formação específica para os trabalhadores aqui do próprio CRAS, pois atendemos muitos LGBT e é preciso ir desconstruindo esses preconceitos que ainda existem, infelizmente. Não podemos nem cogitar que uma população já tão vulnerável, ao buscar atendimento sofra ainda mais com algum tipo de discriminação.”

Encontro semelhante também foi realizado este mês nos CRAS Norte e Sul.