Diadema faz formação para profissionais que trabalham com crianças e adolescentes vítimas de violência

A Prefeitura de Diadema, por meio do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deu início nesta segunda (16) ao curso de Formação e Elaboração do Fluxo para Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.

O objetivo é promover o aprimoramento dos profissionais da rede de atendimento que atuam com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, para identificação de seus agravos e avanço na construção de caminhos e articulações mais efetivas para a proteção e o cuidado destes jovens.

O curso é voltado para servidores da rede de atendimento a este público, incluindo secretarias municipais, conselhos tutelares e diretorias de ensino. Serão 4 encontros, realizados quinzenalmente, de setembro a novembro de 2024. Cerca de 280 profissionais participam da formação, em cinco turmas.

Ao final do curso, será realizado um seminário para a apresentação do Fluxo de Escuta Especializada construído ao longo dos encontros.