Diadema faz ação de empregabilidade para mulheres

Neste Mês das Mulheres, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) preparou uma ação exclusiva para as trabalhadoras de Diadema nesta quinta-feira (14): O Emprega Mulheres, uma ação especial do Emprega Diadema voltado exclusivamente para vagas femininas. Cerca de 80 currículos cadastrados no site foram selecionados, para 55 vagas oferecidas em 5 empresas.

“É uma ritualística diferenciada o que fazemos aqui,” explicou o secretário municipal Fábio Nunes, na abertura da atividade. “É um match entre o perfil que a empresa deseja e a vaga ideal para quem busca, gerando economia de tempo e recursos para ambas as partes. Diadema é uma cidade onde a força de trabalho feminina é muito importante – só em 2023, mais de 63% dos novos empregos foram ocupados por mulheres. E a Prefeitura está aqui hoje reconhecendo isso.”

“É uma experiência muito interessante para a empresa,” afirmou Ana Paula Vitor Messias, da empresa GRSA, do setor de alimentação. “O Emprega faz esse primeiro filtro e as pessoas já chegam aqui com o perfil direcionado para a vaga. Isso facilita muito o nosso processo, tanto que já é a segunda vez que participamos.” Para Ana Paula, o Emprega Mulheres veio diretamente ao encontro dos interesses da GRSA, que contrata mulheres na maioria das vezes. “Esperamos sair daqui com todas as vagas preenchidas.”

Oportunidades

Dentre quem buscava um emprego, pessoas de todas as regiões de Diadema e até de bem longe, como Liliana Carolina, 38, uma refugiada da Venezuela que há 3 meses mora aqui no bairro Conceição. “Já estou há 6 anos no Brasil, mas sempre na região Norte, em Manaus, e vim para São Paulo em busca de salários melhores,” contou ela. “Meu sonho é trabalhar com confeitaria e aqui acho que vou conseguir. Esse serviço do Emprega devia ser utilizado por todo mundo, pois me poupou bastante tempo.”

Lu Novais, diretora da SEDET responsável pelo Emprega, resumiu um pouco essa ação especial: “Toda quinta nós fazemos essa ação de empregabilidade onde convocamos currículos cujos perfis melhor se adequam às vagas oferecidas. É um trabalho que envolve desde análise minuciosa de nossos técnicos até inteligência artificial e culmina nesse momento onde abrimos as portas às empresas e munícipes. Hoje, a homenagem foi às mulheres, grandes geradores de riqueza para essa cidade. Preparamos um café da manhã, recepcionamos as mães com seus filhos, entregamos lembrancinhas – mas o mais importante: Oferecemos a essas guerreiras e a suas famílias dignidade e qualidade de vida.”

E em meio ao burburinho de diversas entrevistas simultâneas, uma pequena comemoração parecia confirmar isso: Era Roseane Tavares da Silva, 38, que havia acabado de garantir uma das vagas. “Sou cozinheira, filha de cozinheira, e faço de tudo na cozinha. Mas às vezes é difícil encontrar uma oportunidade, né?” Para Roseane, que mora na Vila Joaninha, distante do Centro, o Emprega Diadema facilita muito a vida de quem precisa trabalhar. “Uma ação desse tipo eu só vi em Diadema. A Prefeitura está de parabéns!”

Ao final, 55 vagas foram preenchidas, a depender apenas da entrega de documentos e do exame médico para a contratação. Quem tiver interesse em participar de próximas iniciativas, deve cadastrar seu currículo na plataforma digital do Emprega Diadema.