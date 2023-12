Diadema envia delegação para Conferência Nacional de Juventude

A cidade de Diadema hasteará sua bandeira em Brasília, de 14 a 17 de dezembro, quando acontecerá a 4ª Conferência Nacional de Juventude. Capitaneada pela titular da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude (CPPJ), Rafaela Boani, a comitiva azul e branca contará também com Henrique Araújo e Beatriz Manocchi, todos eleitos na Conferência Estadual que aconteceu no final do mês passado.

“Tudo isso só foi possível porque fizemos nossa Conferência Municipal de Juventude, e fomos com 6 delegados para a estadual,” celebrou Rafaela. “Conseguir eleger metade de nossa delegação para a etapa nacional foi um grande avanço para Diadema.”

Para a coordenadora, de apenas 24 anos, é um orgulho Diadema voltar a ter uma gestão comprometida com a Juventude e que acreditou em uma jovem para assumir a coordenadoria. Dentre as pautas que os diademenses defenderão em Brasília, estão o fortalecimento de programas como o Adolescente Aprendiz e a promoção da cultura de paz nas escolas, com a criação de observatórios e a desmilitarização nos colégios.

“Passamos tanto tempo sem ter uma Conferência de Juventude, sem ter vez e voz, que vai ser um momento até emocionante para nós que estamos indo,” acredita Rafaela. “É um privilégio e uma responsabilidade tremenda poder participar, com cada um de nós representando mais de 70 mil jovens. Diadema tem se fortalecido com esse segmento e com a participação de jovens e adolescentes, principalmente os do Programa Adolescente Aprendiz, e é assim que teremos certeza que essa chama da juventude nunca vai se apagar.”

Etapa Estadual

A escolha dos delegados paulistas para a etapa nacional ocorreu durante a 4ª Conferência Estadual de Juventude, realizada na Estância Turística de Olímpia, da qual participaram mais de mil jovens. Na ocasião, 140 delegados representantes da sociedade civil e do poder público foram escolhidos para a etapa nacional, entre eles dois PcDs e um indígena.

Na Conferência Nacional de Juventude, os 140 representantes paulistas vão apresentar as propostas do estado de São Paulo em um amplo debate sobre os 12 eixos ligados diretamente ao tema: Cidadania, Participação Social e Política e Representação Juvenil; Educação; Profissionalização, Trabalho e Renda; Diversidade e Igualdade; Saúde; Cultura; Comunicação e Liberdade de Expressão; Desporto e Lazer; Território e Mobilidade; Sustentabilidade e Meio Ambiente; e Segurança Pública e Acesso à Justiça; e o Sistema Nacional de Juventude.