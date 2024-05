Diadema entrega reforma do PA Eldorado na quarta-feira (29/05)

A instalação da nova identidade visual do Pronto Atendimento Eldorado começou nesta semana e, com isso, o serviço ganha os últimos detalhes antes da entrega para a população, prevista para esta quarta-feira (29/05), às 14h, em cerimônia oficial.

Entre as mudanças realizadas durante a reforma estão a ampliação do número de consultórios, que passam a ser cinco, sendo dois para pediatria e três para clínica médica, e da quantidade de leitos de cinco para nove; das salas de triagem e classificação de risco separadas para o público adulto e infantil; e construção de novos banheiros.

Toda a identidade visual foi reformulada, com nova entrada e cobertura da área externa, bancos para espera, instalação de totem para emissão de senhas e quatro chamadores, sendo uma na recepção (para triagem) e os demais nos corredores de consultórios e salas de medicação/curativo. O serviço ainda recebeu móveis novos para ambiência dos pacientes, como bebedouros, cadeiras para espera e poltronas para salas de medicação.

Para a gerente do PA, Lilian Versuri, o destaque da reforma foi a mudança na infraestrutura do serviço. “É um pronto atendimento, mas tem áreas de acolhida separadas e isso traz tranquilidade para uma assistência mais qualificada”, garante. Outra melhoria foi no setor de observação da pediatria. “Antes, a observação era muito aberta. Para as mães faz muita diferença ver o filho acolhido num berço, com identificação do paciente seguro, em um espaço humanizado, com um profissional que está lá com ele o tempo todo. É mais tranquilo e acolhedor”, explica a gerente.

O Pronto Atendimento mantém a realização de exames como raio x e tele ECG, além dos protocolos de urgência e emergência como ventilação mecânica, bomba de infusão, sepse e uso de trombolítico (para infartados). Assim, mesmo que a pessoa necessite de transferência, a medicação inicial é feita no PA, o que aumenta as chances de cura e prognóstico do paciente.

Outro ponto importante da reforma é a criação do morgue, para onde são enviados e preparados os corpos para identificação dos familiares.

SAMU

O local vai ganhar uma base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e abrigará veículo de socorro e resgate para auxiliar no atendimento da região, que é a segunda com mais chamados na cidade. Com essa mudança, será possível otimizar o atendimento e realizar transferência para o Hospital Municipal ou outro serviço, de acordo com a necessidade de cada caso.

UBS

Embora funcione no mesmo terreno, a Unidade Básica de Saúde (UBS) possui entrada e estrutura física independentes. As melhorias da Unidade, por meio do Programa UBS Nota 10 foram entregues em 20 de dezembro do ano passado.

As farmácias foram individualizadas e, com essa mudança, a população passa a contar com dispensação de medicação de segunda a segunda, das 7h às 19h. De segunda a sexta, os munícipes podem retirar os itens na farmácia da UBS. Já nos sábados, domingos e feriados, a dispensação passa a ser na farmácia do PA.

Apoio da GCM

Assim como em todos os serviços de urgência e emergência da rede municipal, o PA Eldorado com a presença da Guarda Civil Municipal 24 horas. A representante do Conselho Gestor do PA Eldorado, Sandra Carolina Moura, aprovou. “A melhoria foi maravilhosa e, com a GCM, funcionários e população se sentem mais seguros”, afirmou.

Para o também representante do conselho, José Geraldo Nunes, a principal mudança ocorreu no espaço físico. “Antes (a estrutura do PA) era junto com a UBS. Agora ficou nota 10 e o atendimento também melhorou. Esse serviço é referência para toda a região sul”, relata.