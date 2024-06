Diadema entrega reforma de quadra da Emeb Henfil com festa

Muita festa e brincadeiras fizeram parte da reinauguração da quadra poliesportiva da Emeb Henrique de Souza Filho (Henfil), localizada no bairro Taboão, que aconteceu nesta quarta-feira, 26 de junho, com a presença dos estudantes da unidade, além de pais e toda a comunidade. O espaço esportivo, que foi reformado pela Prefeitura de Diadema, será compartilhado pelo Centro de Formação Integral (CEFEI) Nações, que fica ao lado.

Além da nova pintura esportiva e decorativa, o piso foi reformado e houve a restauração do alambrado. Também foram colocadas novas traves e portão. O investimento na quadra foi de R$ 36 mil. Pela localização da área esportiva, perto de um barranco, foi necessário construir um talude.

A espaço terá uso conjunto: durante o dia, de segunda a sexta, pela unidade escolar; à noite e nos finais de semana, por toda a comunidade.

Antes da entrega da quadra pelo prefeito José de Filippi Júnior, os estudantes da unidade realizaram uma gincana muito divertida com seus pais e responsáveis. Para Milena Campelo, mãe de Nicolas, 6 anos, matriculado na Emeb, a reforma é boa para a comunidade e para as crianças da escola. “Meu filho chegou em casa e disse: ‘Mãe, a escola vai ter uma nova quadra, linda, perfeita’. E eu concordo, as crianças agora vão se divertir mais, vão ter um lugar protegido para jogar bola, porque antes era na rua”, afirma a moradora com um sorriso no rosto.

Rosangela Aparecida Lei de Macedo, nascida e criada na região, também está feliz com a quadra que seu filho Gustavo, de 4 anos, da mesma maneira matriculado na unidade escolar, passará a usar. “É só falar de quadra que ele já pensa em jogar bola. Mas eu tenho um outro filho, maior, que também gosta de jogar bola e, pelo que ouvi, ele vai poder usar esse espaço de noite. A reforma ficou ótima”, completa.

A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, comemorou mais uma conquista para a comunidade e a educação da cidade. “Eu fico muito feliz de estar aqui reunido e falando de brincar. Nosso prefeito Filippi acabou de receber o prêmio ‘Prefeito Amigo da Criança’ e acabamos de aprovar na Câmara a lei que institui Diadema como cidade do brincar. E esse é um espaço de brincar, para a infância e o adulto, quando se reúne para jogar bola no final de semana. E agora, a comunidade deve se comprometer a ocupar essa quadra para que ela seja bem utilizada.”

Depois de lembrar que foi um dos responsáveis pela criação da Emeb Henfil, ainda como diretor de obras, o prefeito José de Filippi saudou a todos, principalmente os trabalhadores que realizaram a reforma. “Fico muito feliz de entregar mais um espaço adequado para a prática esportiva, para a gente fazer de fato educação de qualidade, aquela que faz a diferença na vida de nossas crianças.”

Ainda segundo ele, a reforma foi complexa, já que envolveu a contenção da encosta que fica ao lado da quadra por meio de um talude. “Agora eu fico muito feliz de entregar para vocês, do jardim das Nações, este espaço, que vai receber crianças, famílias e toda a comunidade. Aproveitem!”. Também estiveram presentes ao evento a vice-prefeita, Patty Ferreira, a secretária de Esporte e Lazer, Luciana Avelino, vereadores e outras autoridades.