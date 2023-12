Diadema entrega novo Cais e amplia atendimento de educação inclusiva

A Prefeitura de Diadema entregou na manhã desta sexta-feira (08), em comemoração ao aniversário de 64 anos da cidade, o novo Centro de Atenção à Inclusão Social, o Cais II, no bairro Canhema. O equipamento está instalado no Centro de Formação em Educação Integral (Cefei) Thereza Lino, que vai integrar atividades de educação, esporte e lazer. O Cais II se soma ao Cais do Centro e vai ampliar em 200 vagas o atendimento para os estudantes que são público alvo da educação inclusiva. Atualmente, 480 estudantes contam com o suporte oferecido pelo Cais.

Desde 1993, o sistema de atendimento do CAIS promove suporte pedagógico especializado à rede municipal de ensino e implementa as diretrizes e políticas da Educação Inclusiva, prestando atendimento a todos os estudantes da rede com algum tipo de deficiência, da Educação Infantil à EJA. O objetivo é ampliar o debate sobre a inclusão escolar social por meio da formação continuada de professores e de cursos direcionados aos familiares e outros profissionais.

O novo espaço vai oferecer, entre outros serviços, Atendimento Educacional Especializado (AEE) com foco na estimulação precoce, grupo de orientação e formação para famílias, itinerância em 91 escolas atendendo aos professores em horários de trabalho, atendimento à comunidade com deficiência tardia adquirida, formação permanente com a rede municipal, 25 salas com recursos para serem utilizados no contraturno escolar e atividade física adaptada, com foco na promoção da igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas em todos os aspectos.

Mãe do estudante João Pedro Moreira Mendonça, de 6 anos e aluno da Emeb Santo Dias, a funcionária pública Antonia Celia Moreira, 44 anos, relatou a importância do trabalho desenvolvido pelo Cais. “Ele participa desde 2020 e eu só tenho a agradecer todo o carinho, o atendimento que é realizado e fico muito feliz em saber que mais crianças poderão ter essa oportunidade com esse novo espaço”, declarou.

A diretora do Cais II, Sandra Scaravelli, agradeceu ao empenho da Secretaria de Educação na adequação do espaço e convidou a comunidade a se apropriar dele. “Este é um momento muito especial, muito esperado e bora trabalhar”, declarou. A coordenadora de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação, Ana Cláudia Martins, destacou que a nova unidade amplia a capacidade de atendimento e qualifica a atuação de toda a rede em educação inclusiva. “Quero agradecer a todos que fizeram com que essa realização fosse possível. É muito bom ver esse espaço revitalizado e a gente não vê a hora dele estar cheio de criança e deles estarem sendo atendidos com a mesma qualidade que a gente fazl”, afirmou.

A secretária de Educação de Diadema, Ana Lucia Sanches, lembrou que o Cefei Thereza Lino, que originalmente era um centro comunitário, volta a cumprir o seu papel inicial, o de ser um espaço que promove o bem para as pessoas. “Temos o compromisso de olhar o problema no olho e decidir o que vamos fazer. Estamos em uma construção com a saúde, porque sabemos que quanto antes a criança for estimulada, maior será o seu potencial de desenvolvimento”, explicou. “Claro que temos desafios, mas a gente está comprometido em recuperar a dignidade desse espaço, vamos voltar com as atividades que eram realizadas aqui e ele vai voltar a ser um lugar de toda a comunidade”, finalizou.

O prefeito José de Filippi Junior destacou o desafio que tem sido atender os estudantes da educação inclusiva, devido ao aumento desse público. “Há 30, 20 anos, nós tínhamos 30, 40 crianças que precisavam desse suporte. Hoje, na nossa rede, são quase 1.000”, afirmou. “Por isso a gente precisa se preparar, preparar os profissionais, os pais, para atender essas pessoas como elas precisam. Saúde e Educação juntas, para que as políticas públicas cheguem para todos e a gente possa seguir expandindo esse trabalho”, concluiu.

A entrega do novo Cais II contou com a presença da nora da educadora e líder comunitária Thereza Lino, que dá nome ao Centro de Formação, a aposentada Maria José Barbosa de Oliveira. Estiveram presentes também a vice-prefeita Patty Ferreira, a presidenta do Fundo Social de Solidariedade Inês Maria, secretários municipais, vereadores e a comunidade. O Cefei e o Cais ficam na Rua Santa Bárbara 489, no Bairro Canhema e as atividades no espaço começam em 2024.