Diadema entrega nova iluminação do Campo Serraria

A Secretaria de Esporte e Lazer inaugura nesta quarta-feira, 3 de julho, às 17h30, a nova iluminação do Campo Serraria. A troca da iluminação vai resultar na diminuição no consumo de energia e a na flexibilização das atividades esportivas, ampliando o número de horas de uso do equipamento.

Os refletores de 1000W de vapor metálico serão substituídos por 30 lâmpadas de LED de 400W, gerando a redução no consumo de energia elétrica. Também haverá o aumento da luminosidade e melhor distribuição dos feixes luminoso através do espaço.

A secretária de Esportes e Lazer, Luciana Avelino, destacou os benefícios que essa melhoria trará para a comunidade. “A troca das instalações elétricas custou R$503.690,63 e foi executada pela empresa Iluminaterra Construções e Montagens Ltda”, afirma.

“Essa ação possibilitará que o campo seja utilizado à noite, tendo mais pessoas ocupando esse espaço público”, complementa a secretária.

Em parceria com o projeto Remando com a Maré, o campo oferece, às terças e quintas, para crianças entre 14 e 16 anos, e às quartas e sextas, de 6 a 16 anos, aulas de futebol gratuitas. Para mais informações, ligue para o número 11 4053-3570.

Cidade Sul Americana do Esporte 2024

O compromisso de Diadema com o esporte e com as práticas esportivas rendeu à cidade o título de Cidade Sul Americana do Esporte, em 2024, por meio da Associação de Capitais e Cidades Europeias do Esporte (ACES). A honraria menciona a excelência dos programas e ações da Prefeitura para democratizar o acesso ao esporte no município.

Serviço

Nova iluminação do Campo Serraria

03 de julho, quarta-feira, às 17h30

Rua Milton Patrício de Oliveira – Serraria