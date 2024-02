Diadema entrega materiais escolares na próxima semana

Os estudantes da rede pública de Diadema já sabem: começo do ano é o momento de receber kits com material escolar da Prefeitura. Em 2024, as crianças matriculadas receberão os kits nas próprias escolas, no dia da reunião de pais, 7 de fevereiro.

Alguns dos itens que serão fornecidos são cadernos, lápis preto, lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura, régua, massa de modelar, canetinha hidrográfica, tinta guache, apontador, tesoura, estojo, pasta plástica, entre outros.

A composição dos kits é diferente de acordo com as necessidades de cada ciclo: creche, educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A previsão da Secretaria de Educação é distribuir cerca de 30,7 mil kits.

Nicolly, 6 anos, é uma das crianças que vai receber os materiais. Em 2024, ela vai cursar o primeiro ano na Emeb Dr. Mário Santalúcia, no Jardim Ruyce, e sua mãe, Alessandra Aparecida Vecchi, fala sobre a importância dessa ação da Secretaria de Educação. “Acredito que as famílias ficam muito satisfeitas. Temos muitas pessoas carentes e os kits são de ótima qualidade. As crianças saem super felizes com seus kits, que aproveitam o ano todo com custo zero para os pais”, afirma.

Ana Lucia Sanches, secretária de Educação, afirma que o esforço da Prefeitura tem sido de oferecer as melhores condições possíveis para que os estudantes tenham boas condições de ensino e possam se desenvolver. “Oferecer material escolar e uniformes de qualidade é parte desse esforço, que também se estende a muitas outras frentes, como a valorização dos educadores, melhoria contínua dos espaços escolares por meio de programas como o Escola Bem Cuidada, a construção de nosso Quarteirão da Educação, no Jardim Promissão, que vai oferecer mais de 1,8 mil vagas, e muitas outras iniciativas”, esclarece.

A rede municipal de Diadema conta com 95 unidades escolares: 61 da rede própria, 33 unidades conveniadas e uma da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). As aulas têm início dia 8 de fevereiro, uma quinta-feira.