Diadema entrega certificados por Formação Agroecológica

Neste sábado, 23 de março, a partir das 9h30, no Centro Cultural Okinawa (Avenida Sete de Setembro, 1670, Vila Santa Dirce, Diadema) será realizada a entrega de certificados para 49 moradores de Diadema que fizeram a Formação Agroecológica pelo Programa Agricultura Urbana.

O Programa é uma política pública da Prefeitura, que incentiva o plantio coletivo nos bairros, e que permite Diadema ter 33 hortas comunitárias pela cidade. No mesmo evento, também recebem certificados de conclusão de curso, 23 participantes da ação Horta em Casa, que aprenderam como fazer plantio em quintais e em pequenos espaços.

Antes da cerimônia de diplomação haverá uma exposição sobre o trabalho dos agricultores urbanos de Diadema e venda de hortaliças produzidas por eles. O grupo Violeiros de Diadema se apresentará no palco do Okinawa e o evento encerra com a entrega dos certificados.

O prefeito José de Filippi e o secretário de Segurança Alimentar, Gel Antônio, estarão presentes na cerimônia.