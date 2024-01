Diadema Emprega realiza primeira ação do ano

Na primeira ação do programa Emprega Diadema do ano, realizada na quinta-feira (18), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho intermediou a contratação de 33 trabalhadores em espaço destinado a colocar frente a frente quem procura emprego e os representantes das empresas que querem preencher vagas.

“Vamos realizar ações de empregabilidade toda quinta-feira. Hoje temos duas empresas aqui, e na próxima semana teremos outras duas interessadas em contratar”, explicou Lucilene Novais, diretora do Departamento de Articulação Empresarial da Secretaria.

A empresa Premium Refeições Coletivas, com sede na capital, cadastrou em dezembro no site do Emprega Diadema a procura por 6 cozinheiros e 26 ajudantes de cozinha para prestarem serviço na cidade, e traçou o perfil exigido para as funções.

“Nosso banco de dados tem mais de 21 mil currículos. Levantamos aqueles que se enquadram nos critérios exigidos, fazemos o contato e aqui eles são entrevistados pelo pessoal do RH da empresa. Se estiver dentro do perfil ele sai daqui com a relação de documentos e com a carta para fazer o exame médico”, explicou Kelly, uma das gestoras do Emprega Diadema.

Em outro espaço de seleção, Rodrigo Alves, dono de uma locadora de veículos da capital, conversava com candidatos a duas vagas de motorista para trabalhar na cidade. “Estava com dificuldade para procurar pessoas de Diadema, liguei para a Prefeitura e o programa fez todo o trabalho de intermediação, facilitando o processo de contratação”, disse.

Para quem procura ocupação, o Emprega Diadema é uma facilidade. “É uma boa base de apoio”, disse Lenival de Oliveira, que mora no Canhema e disputava a vaga de motorista. “Fiquei sabendo do programa no Poupa Tempo, fiz o cadastro no ano passado e é a segunda vez que estão me chamando”.

Marcelo Gonçalves, que procura vaga de auxiliar de cozinha, baixou o aplicativo do programa há duas semanas e foi chamado pela primeira vez. “Tenho experiência na área e acredito que vou conseguir”.

Os interessados em vagas de emprego devem fazer o cadastro no site https://emprega.diadema.sp.gov.br/