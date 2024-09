Diadema é uma cidade com cultura de paz, lembra Filipp

O prefeito Filippi, candidato à reeleição, fez agenda pela região central, iniciando pelo Conceição. E, em seu discurso, lembrou que Diadema avançou muito no combate à violência. “Diadema hoje tem uma cultura de paz, com muito trabalho das nossas administrações e com a vitória de homens e mulheres de bem desta cidade.”

A fala teve como foco a tentativa de um candidato da oposição de usar uma brincadeira de crianças em um atentado a tiros. Na sexta-feira, em feira do Parque Real, duas crianças brincavam com arminhas de gel quando um candidato da oposição alegou ter sido alvo de um disparo, ter ouvido forte rajada e ter avistado um fuzil. Seguranças desse candidato ameaçaram as crianças e tentaram invadir a residência delas.

“Esse meu adversário anda com todo o time da gestão que me antecedeu, que quase acabou com a nossa cidade. Agora, vem falar que Diadema é uma terra de bangue bangue, de gente violenta. Mostra mesmo que ele não é daqui, que ele é um forasteiro. Diadema é uma cidade de paz, que valoriza a cultura da paz. A mentira caiu por terra rapidamente”, comentou o prefeito Filippi.

Nos anos 1990, Diadema chegou a ser considerada a cidade mais violenta do País, com mais de 100 homicídios para um grupo de 100 mil habitantes. Porém, essa realidade mudou – para melhor – com os governos do prefeito Filippi. Neste ano, em quatro dos sete meses pesquisados Diadema não registrou assassinatos. Houve queda de 75% no índice de roubo e furto. E, no quesito homicídios a cada 100 mil habitantes no semestre, Diadema possui o melhor indicador das grandes cidades da Região Metropolitana.

Filippi também levou um jornal que mostra todos os avanços do Conceição nos últimos quatro anos. Os destaques são a reforma completa das UBSs referência do bairro e a construção da UPA Centro e do Novo Hospital Municipal.

“Também recapeamos ruas que precisavam de um novo capricho, instalamos lâmpadas de LED nas ruas aqui da região e demos nova vida para essa região com a reabertura do Parque Pousada dos Jesuítas e o Circuito Entre Parques, que conecta o Jesuítas ao Parque do Paço, aqui pertinho, no Centro. Tenho certeza que seguiremos avançando ainda mais”, disse Filippi.

“Nossa cidade sempre avançou com trabalho e luta de nossa gente, não com conversa mole. Tem gente chamando você para um barco furado. Você lembra quando, da última vez, Diadema entrou num barco furado desses? Pois é. E mais de 80% desse time que afundou Diadema está com esse meu adversário agora. Não é coincidência”, emendou Filippi.

O prefeito Filippi percorreu as ruas da região ao lado da vereadora Lilian Cabrera, do secretário de Saúde, Zé Antônio, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria.